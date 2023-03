Vámos Zoltán főispán kérdésünkre elmondta, hogy kettős cél miatt jött el a futásra.

- 175 éves a Magyar Honvédség, ez az alkalom kiváló arra, hogy tisztelegjünk nem csak az elmúlt 175, hanem az elmúlt 1100 év katonái előtt, és felhívjuk a figyelmet arra, hogy a honvédelem fontos ügyünk, és hogy a magyar emberek büszkék lehetnek a katonáikra – mondta el kérdésünkre Vámos Zoltán, kiemelve: - Olyan helyzetben élünk, amikor tudnunk kell, hogy van mellettünk segítség, ha szükségünk van rá. Rengeteg olyan sportember van a Magyar Honvédségen belül, akik ilyen kihívást teljesítenek, akár egyénileg, akár csapatban, akár futva, úszva vagy lóháton is. Mi, akik ide eljöttünk ma, előttük tisztelgünk ezzel az aprósággal, hogy van lehetőségünk részt venni ezen az eseményen.

Ferge László őrnagy, a zalaegerszegi 12. Katonai Igazgatási és Érdekvédelmi Iroda vezetője a tizedik Csótó-körnél tartott, amikor megszólítottuk. Amint mondta, szeret futni, és egy katonai toborzónak az egyik fő feladata, hogy ne csak a hiteles, pontos tájékoztatással hozza meg a fiatalok kedvét a Magyar Honvédséghez, hanem személyes példamutatással is.

- Mindig feldob, ha diákokkal, fiatalokkal futhatok együtt, és külön öröm, hogy csatlakoztak hozzánk a vasi vezetők, hiszen támogatnak minket céljaink elérésében – mondta. Érdeklődésünkre kifejtette: edzésként 10-15 kilométert szokott futni a természetben, hogy azt is élvezhesse, hogy a szabad levegőn mozog, és növények, állatok veszik körül. Amikor Szombathelyen volt szolgálatban, egyik kedvenc helye volt a Csótó, az utóbbi években a zalai dombság látványában gyönyörködik. Amatőr futó, a szó nemes értelmében: azért fut, mert jól érzi magát közben, kikapcsolódik. Olykor amatőr versenyeken is indul, és voltak már dobogós helyezései is.