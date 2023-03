Mikor találkozunk a Szombathelyhez közeli gazdaságban, tíz fokot sem mutat a hőmérő és élénk, hideg szél fúj. Traktorok jönnek-mennek, folyik a munka a gyümölcsösben. Állandó figyelemmel, sok kihívással és nehézséggel jár ez a szakma, de szerinte éppen ez benne a szép. Gépipari iskolába járt, oktatóként dolgozott, polgármesterként is szolgált, a szíve mégis visszahúzta a mezőgazdasághoz.

Janzsó László agráriumhoz való kötődése - szülei révén - gyermekkorából ered. A kezdetekre így emlékszik: - A gazdatársak mindig vicceltek, hogy nem is látnak munkásruhában. Nem ám! Mert mire az egyéb teendők miatt kiértem a szántóföldre, már este lett. A 2000-es évektől aztán a gyümölcstermesztés és -feldolgozás irányába is elindította tevékenységét: négy hektáron almát, két hektáron meggyet nevelnek és egy ideje eprest is üzemeltetnek a “Szedd magad!” mozgalomban. Utóbbit különösen kedveli, mert egyben találkozási pontot, lehetőséget is biztosít az emberekkel. Pedig nem kevés kihívást ad ez a gyümölcs, időközben többször fajtát is cseréltek.

- A fiam kertészmérnök, ma már ő a szakmai felelős. Ebben a szakmában azonban fokozottan igaz: a jó pap holtig tanul. Naponta olvasom a szakirodalmat, folyamatosan képezzük magunkat - fűzi hozzá. A kitüntetés mellé készült laudáció is kiemeli: “A termelés mellett aktívan részt vesz a szombathelyi gazdakör (Kalász Gazdakör és Kulturális Egyesület) munkájában. A gazdatársak bizalmából már többedszer került be az agrárkamara megyei küldötteinek sorába. 2013 óta a NAK országos küldötte, összefogja a környék gazdáit. Szakmai felkészültsége, gazdálkodásának színvonala példaértékű. Összetartó erő a gazdálkodók körében. Segítőkészsége okán a gazdatársadalom megbecsülését, elismerését élvezi, követendő példa a vármegye gazdatársadalma számára.” Ő egyszerűen úgy fogalmaz: miért ne adnám tovább a tudást? Aztán szerényen megjegyzi: nem híve a díjak osztásának és fogadásának, de ezt most jól esett - talán egy kis doppingnak is szánták számára a gazdatársak a jövőre nézve. Jelenti: az is.

Forrás: Cseh Gábor

Közben teszünk egy kört az almásban, később csatlakozik fia, ifj. Janzsó László is. A múlt heti csapadék szó szerint aranyat ért, a metszéssel és a lemosó permetezéssel is végeztek, de lassan el kell kezdeni a védekezést a lisztharmat ellen. A rügyek zöldbimbós állapotban vannak – ilyenkor még kisebb a fagyveszély. - A porzóbibe barna lenne, ha megfagyott volna – mutatja és magyarázza Janzsó László, aki szerda hajnalban –2 Celsius fokot mért, ez még nem veszélyes a növényre. Felidézi: tavaly március 21-én hasonló állapotban voltak a fák, akkor jött egy –5 fokos hideg – így lett 50-60 százalékos a termés. Korábbi években volt példa arra is: teljes virágzásban érte a fákat a –8 Celsius-fok, akkor szinte az egész termés odalett. A szakember hozzáteszi: többféle szer és módszer elérhető már a fagyvédelemre, de nagyon sok múlik a termőhely fekvésén. A fagy gyakran sávokban csap le, akár néhány tízméternyi szintkülönbségen is múlhat a végeredmény. Az április és a május eleje mindenképpen kritikus a gyümölcsösökre nézve - a gazda nem nagyon tehet mást, mint reménykedik és drukkol.