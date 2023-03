– Egy település akkor élhető, ha minden egyes társadalmi szereplő elvégzi a feladatát – fogalmazta meg a riportban Krizmanich István polgármester, és a közelmúlt fontos beruházásairól beszélt: megújult az általános iskola, a 21. század igényeit kielégítő bölcsőde is épült a faluban, és az elmúlt években 35 millió forintot fordítottak az utak felújítására. Az idősebb generációról is gondoskodnak: az idősek klubjának több mint 50 millió forintból megújult épülete központi hellyé vált a szépkorúak számára. A szocális szféra fejlesztésére is rengeteg támogatás érkezett, megszépült az egészségház – hangzott el. Ágh Péter országgyűlési képviselő a helyszínen arról beszélt: Horvátzsidány az elmúlt években különböző kormányzati források révén több mint 730 millió forintos támogatási összeget tud felmutatni – ebből olyan mértékű felújításokat tudtak megvalósítani, melyekre a rendszerváltás óta nem volt példa.

A videót ITT tudja megnézni!