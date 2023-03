Öt kiváló mester jött el a workshopra megmutatni a különféle kézműves praktikákat: Steierlein Mária a kosárfonás alapjait tanította a résztvevőknek. A Felsőmarácon élő alkotó rendszeresen vezet kosárfonó szakköröket, emellett kerámiákat is készít. A körmendi Csáky Zoltánné Ági hímez, köt, de csipkeveréssel is foglalkozik. Tavaly közönségdíjat nyert vend mintával hímzett téli gyapjúszettjével a Zala Megyei Népművészeti Egyesület Hagyományból divatot című alkotópályázatán. A szintén helybeli Boda Cila a nemezelés nagymestere, emellett szőni is nagyon szeret. A kőszegi származású Bukits Eszter is nemezből készít mesterremekeket, a Kárpát-medencei kézművesek ötévente megrendezett legnagyobb seregszemléjén, a XVII. Élő Népművészet – Országos Népművészeti Kiállításon 2021-ben aranyoklevelet kapott. Az ötödik alkotó Molnár Tünde, a szervező Nomád Művészeti Egyesület elnöke főállásban a vasútnál dolgozik árufuvarozási területen. Ha kézműves tevékenységről van szó, akkor számára is első a nemez, szereti ezt selyemmel, gyönggyel kombinálni.