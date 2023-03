- Itt, derék horvát barátaink követték a szívüket, vették a bátorságot és a döntéshozókat is meghajlásra kényszerítették, s görbítették ezzel az országhatárt is. Csaknem 100 évvel később ezzel kivívták örök tiszteletül a Communitas Fidelissima (Leghűségesebb Község - a szerk.) címet – emelte ki V. Németh Zsolt.Az ünnepi eseményen jelent volt Németh János tanító, kántor dédunokája Gyopáros Alpár, modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos is.

Forrás: Szendi Péter

Majthényi László elnök a Vas Vármegyei Közgyűlés oklevelét adta át a Hűség falvai számára: Szentpéterfa, Narda, Ólmod, Pornóapáti, Horvátlövő, Vaskeresztes és Felsőcsatár polgármestere vette át az elismerést. A szentpéterfai visszacsatolási emlékmű megkoszorúzása után Erdőházán, az egykori osztrák-magyar határt jelző határkőtől pár méterre emlékoszlopot avattak, azt Skrapitsné Jurasits Ágnes polgármester és Dezső Vilmos, a Szombathelyi Erdészeti Zrt. kerületvezető vadásza leplezte le, Várhelyi Tamás plébános áldotta meg. Az oszlopot Hogya Ferenc fafaragó készítette, tetején a határkő, oldalán pedig az is látszik: 1663 hektár erdő, 1520 hektár szántó és rét, valamint 1601 lakos került vissza Magyarországhoz.