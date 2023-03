Tilcsik György kutatómunkája

A ma már nyugalmazott levéltár-igazgató dr. Tilcsik Györgyöt elsősorban arról faggattuk, hogy mikor kezdett kutatómunkába a szombathelyi 16 ponttal kapcsolatban.

- Már levéltárosi pályám kezdeti időszakában, azaz az 1970-es évek végén, amikor hozzákezdtem Vas vármegye és Szombathely reformkori és 1848. évi történetének kutatásához, nyilvánvalóan viszonylag hamar a kezembe került a szombathelyi 16 pont, miután az az 1848. évi események egyik legfontosabb időszakában készült. E nagyjelentőségű forrás létrejöttének és fogadtatásának kutatása, illetőleg tisztázása nem igényelt különösebben hosszabb időt, miután az utolsó rendi országgyűlésen 1848. március 3. és március 17. között lezajlott eseményeket akkor már fő részleteiben ismertem, és így inkább a szombathelyi események feltárását kellett elvégeznem. Ugyanakkor a 16 pont elvben nem volt teljesen ismeretlen forrás, hiszen annak tényét, illetőleg szövegét a korábbi helytörténeti irodalom már megemlítette, sőt le is közölte anélkül, hogy annak előzményiről, létrejöttének okáról, illetőleg sorsáról érdemi információval szolgált volna.

Tilcsik György a 16 ponttal kapcsolatos kutatásainak eredményeit tartalmazó közleménye eredetileg a Vas Megyei Múzeumok Igazgatósága „Vas Megyei Múzeumok Értesítője” elnevezésű kiadványsorozat számára készült 1982-ben, ám a szóban forgó kötet csak jókora késéssel, 1989-ben látott napvilágot. Végül a jókora csúszásról értesülve Tilcsik arra jutott, hogy elkészít egy, az eredetinél jóval rövidebb, de a leglényegesebb tudnivalókat tartalmazó írást a Vas Népének, amely végül 1983. március 15-én jelent meg. Nem mellesleg így az több olvasóhoz is eljuthatott.

Vidos és Szabó gyorspostája Szombathelyre

De miről is szólt a 40 éve megjelent cikk? Tilcsik György az 1848-as események szombathelyi vonatkozásának előzményeként írásában megemlítette, hogy 1848. március 14-én - az előző napon végbement bécsi forradalom hírének megérkezése után - az utolsó rendi országgyűlés alsótáblája összeült Pozsonyban. Kossuth március 3-án előterjesztett nevezetes felirati javaslatát tárgyalták és értelmezték, amely az ország polgári átalakítását célzó követeléseket tartalmazta. A felirati javaslatot a rövidesen összeült főrendek is elfogadták, majd az országgyűlés kijelölte azt a 72 tagú küldöttséget, mely a feliratot másnap az uralkodóhoz vitte. Azonban március 15-én reggel még az indulása előtt tájékoztatták a küldöttséget a március 13-án és 14-én Bécsben illetve Pozsonyban végbement eseményekről. Majd délelőtt 10 órakor a Ferenc Károlyról elnevezett gőzhajón a magyar országgyűlés küldöttsége elindult Bécs felé. Köztük volt Vas megye mindkét követe, Vidos József és Szabó Miklós is. A vasi követek még indulás előtt sebes postával útnak indították levelüket Szombathelyre. Ebben a követjelentésük mellett az alsótábla által elfogadott és kinyomtatott nyilatkozatát is mellékelték.

A Szombathelyi 16 pont

Tilcsik György szerint a jelentés és a nyilatkozat március 16-án, a déli órákban érkezett meg a vasi vármegyeszékhelyre, ahol azt másnap tárgyalták meg Szombathely város „rendkívüli és nyilvános” közgyűlésén. Ennek nyomán egy 16 pontból álló petíciót fogadtak el, melynek célja – a városi jegyzőkönyv tanúsága szerint – az volt, hogy a haza nyugalmát és jólétét biztosítsa.

A szombathelyi 16 pont, amelyet a városi akkori bírája, Turkovits János, valamint főjegyzője, Horváth Boldizsár is sajátkezűleg aláírták.

Ez az alábbi követeléseket tartalmazta:

1. Sajtószabadság.

2. Felelős minisztérium.

3. Népnevelés.

4. A feudális viszonyok általános és tökéletes megszüntetése.

5. A papi tized kárpótlás nélküli eltörlése.

6. Független községi rendszer behozatala, a megyéknek község-kerületekre felosztása, s a királyi városoknak mint külön kasztnak megsemmisítése mellett.

7. Fixum judicium (állandó bíróság) minden község-kerület székhelyén, az eljárás iránti bírói felelősség és szabad nyilvánosság hozzájárultával.

8. A telekkönyvek általános életbe léptetése.

9. Teljes jogegyenlőség, a külön osztályok egy nemzettestté forrasztása, s mindennemű köztehernek kivétel nélküli közössége.

10. Közvetlen népképviselet, s ennek létesülésével a megyék s országgyűlés rendezése.

11. A nép önmagának leghívebb őre lévén, az állandó katonaság kevesbítése, s nemzeti őrség felállítása.

12. Büntető törvénykönyv, az esküdtszékek alkalmazásával.

13. Magánjogi rendszeres törvénykönyv a megváltozott körülményekhez, s a kor igényeihez szerintezve.

14. Évenkénti országgyűlés Budapesten.

15. Budapest minden évnek legalább egy részében a királyi család székhelye legyen.

16. Az önálló magyar kormánytanács állandóan Budapestre áthelyeztessék.

A rendelkezésre álló források alapján Tilcsik szerint Szombathelyre a 16 pont összeállításakor még nem érkezett meg a március 15-i pesti forradalom híre. Ugyanakkor külön kiemeli, hogy – az akkoriban még csak 4-5 ezer lakosú - Szombathely a petíció megfogalmazásával és elfogadásával gyakorlatilag elsőként, és az ország többi városától merőben eltérő módon reagált az országgyűlés alsótáblájának március 15-i nyilatkozatára. Azokban a városokban, ahol a 12 pont már ismeretes volt, ott sem önálló, attól eltérő követeléseket fogalmaztak meg, hanem a pesti petíciót változatlan szöveggel fogadták el.

A szombathelyi 16 pont megfogalmazója, összeállítója Horváth Boldizsár, a város akkori főjegyzője volt.

A szombathelyi petíció két olyan pontban is határozottabban, markánsabban fogalmazott a pesti 12 pontnál és így némileg meghaladta azt. Az említett két követelés a „közteherviselés” és a „feudális vagy úrbéri viszonyok megszüntetése” voltak. Helyettük Horváth Boldizsár a „mindennemű köztehernek kivétel nélküli közössége" és a „feudális viszonyok általános és tökéletes megszüntetése" megfogalmazásokat használta.

Szombathelyi nemzetőrség, petíció a megyéhez

A március 17-i szombathelyi népgyűlés a 16 pont elfogadása után úgy határozott, hogy a megyeszékhelyen nemzetőrséget szerveznek. Ezt követően a közgyűlés a petíciót azzal a megjegyzéssel terjesztette az aznapra összehívott rendkívüli megyei közgyűlés elé, hogy azt juttassák el az országgyűléshez, valamint a többi megyei hatósághoz, s utóbbiakat kérjék fel a 16 pont támogatására. A szabad királyi városokhoz pedig a szombathelyi városi tanács közvetlenül küldte meg a petíciót, ugyancsak kérve annak pártolását.

Vas vármegye 1848. március 17-ére összehívott rendkívüli közgyűlésen először nem a szombathelyi petíciót, hanem a már említett követjelentést és az alsótábla állásfoglalását tárgyalták. A közgyűlés résztvevői örömmel nyugtázták, hogy az országgyűlésen a liberális nemesi ellenzéknek sikerült az ország rég óhajtott polgári átalakítását biztosító első lépéseket a kívánatos politikai keretek között, „békés reformok útján" megtenni. Az országgyűlési követekhez küldött levél e mellett tartalmazta Vas vármegye azon kívánságát is, hogy a békés átalakulás teljes befejezéséig, azaz a szükséges törvénycikkelyek megalkotásáig, szentesítéséig és életbe léptetéséig a diéta maradjon együtt, és vegye kézbe az ország irányítását. A megyei közgyűlés egyben felszólította az alsótáblát, hogy ha a főrendek akadékoskodó magatartásukkal gátolni igyekeznének az országgyűlés törvényalkotó munkáját, akkor a követi tábla a törvényes előírásoktól eltérően a mágnások megkerülésével, közvetlenül lépjen érintkezésbe az uralkodóval.

A rendkívüli helyzetre való tekintettel a megyei közgyűlés az első alispán elnöklete alatt egy 27 főből álló választmányt nevezett ki, azzal a feladattal, hogy tagjai „a csendnek, rendnek, s közbátorságnak (értsd: közbiztonságnak) fenntartását éber figyelemmel kísérjék, s e célra vezető minden intézkedéseket megtegyenek." Ezután került sor a városi népgyűlésről felterjesztett 16 pont tárgyalására. Ennek követeléseit a rendkívüli megyei közgyűlés teljes egészében magáévá tette, s a petíciót követei révén az országgyűléshez továbbította, valamint pártolását kérve az ország többi megyéjéhez is megküldte.

A szombathelyi 16 pont további sorsa

A petícióra csak öt város (Érsekújvár, Oroszlány, Szatmárnémeti, Szentgotthárd és Vágújhely), valamint egy község (a Zala megyei Keretye) válaszolt. Miért csak ennyien?

- Amire a 16 pont megékezett a városokhoz és községekhez, addigra már a pozsonyi és bécsi – és nem a pesti, merthogy a forradalom kimenetele nem Pesten, hanem Pozsonyban és Bécsben dőlt el – események tulajdonképpen okafogyottá vagy feleslegessé tették, hogy válaszoljanak a szombathelyi felhívásra. Ugyanakkor az is tény, hogy Vas vármegye közbenjárására az országgyűlés alsótáblájára is megérkezett a 16 pont, ahol a gyorsan változó és hektikus politikai körülmények miatt nem tartották szükségesnek, hogy arra a vármegyei követek reagáljanak. Az pedig egyértelmű, hogy a legfontosabb események március 17. és április 11. között Pozsonyban, az országgyűlésen történtek – hívta fel a figyelmet Tilcsik György.

Horváth Boldizsár portréja

Lelkes és felfokozott hangulat Szombathelyen

- Milyen hangulat uralkodhatott akkor a 4-5 ezres Szombathelyen? Lehetett-e valamiféle nyoma a pesti forradalmi hangulatnak? Például felolvashatták-e nyilvánosan Szombathelyen az ominózus 16 pontot?

- Sajnos az egykorú közhangulatról jómagam nem ismerek semmilyen érdemi és direkt forrást, ám az biztos, hogy a 16 pontot Szombathely város március 17-én lezajlott rendkívüli népgyűlésén felolvasták – ami praktikusan azt jelentette, hogy azon minden felnőtt személy részt vehetett – amint az a 16 pont előtt olvasható szövegrészből áttételesen kiderül. Így a hangulat minden valószínűség szerint lelkes és felfokozott volt, hiszen azt az említett szöveg jól érzékelhetően nyugtatni, illetőleg csillapítani igyekezett. A 16 pontot – miután a városi népgyűlésen felolvasták és elfogadták – megküldték a vármegyére, és kérték az abban foglaltak támogatását, illetőleg a petíció továbbítását az ország törvényhatóságihoz, azaz a vármegyékhez és a szabad királyi városokhoz. Emellett a 16 pontot ki is nyomtatták.

Szombathely a 19. század közepén. Területe lényegében a mai Petőfi Sándor utcától a Thököly utcáig tartott és 7-8 utcából állt Forrás: maps.arcanum.com (Második katonai felmérés)

Végezetül, ami még érdekesebbé teszi a 1848/49-es események vasi vonatkozását: a kiegyezés utáni első magyar igazságügyminiszterré lett Horváth Boldizsár az első népképviseleti országgyűlésen a szombathelyi kerület képviselőjeként működött, s azok közé tartozott, akik az országgyűlés debreceni időszakában is annak aktív tagjai maradtak. Lényegében a szombathelyi 16 pont néhány követelése később, a kiegyezés után valósult meg. Akkor, amikor az Andrássy-kormány igazságügy-minisztere nem más, mint maga Horváth Boldizsár volt.