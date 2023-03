Vállalkozói fórumot és beszámoló taggyűlést tartott szerdán a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) Vas Vármegyei Szervezete Szombathelyen. A 35 éves VOSZ stratégiai céljait is megismerhették a résztvevők.

A VOSZ vasi szervezetének több tagjai is megjelent abban a szombathelyi belvárosi étteremben, ami helyet adott szerdai rendezvényüknek. Az érdeklődők tájékoztatót hallhattak Majthényi László, a Vas Vármegyei Közgyűlés elnöke és Bokányi Adrienn, Szombathely tanácsnoka jóvoltából a vármegyei és a helyi fejlesztési törekvésekről, a TOP és a TOP Plusz programban létesült és tervezett beruházásokról. Dr. Fekete Attila pénzügyőr dandártábornok, a NAV Vas Megyei Igazgatóságának igazgatója rövid áttekintést adott a vármegye gazdasági helyzetéről, majd az ellenőrzési tapasztalatokról és a várható fejlesztésekről is beszélt.

Eppel Jánostól, a VOSZ elnökétől megtudtuk: országos körútjuk részeként minden vármegyében szerveznek vállalkozói fórumot. Két fontos üzenetet is szeretnének eljuttatni: a magyar gazdasági élet nemcsak Budapesten, hanem az ország más területein is zajlik, illetve a vármegyékben erősebben, hangsúlyosabban kívánnak jelen lenni. Az elnök a személyes kapcsolattartás fontosságát is hangsúlyozta, rámutatva: az semmi mással nem helyettesíthető és nélkülözhetetlen része a midennapi vállalkozói tevékenységnek. Az elnök szólt arról a stratégiáról is, amit a 2022 és 2026 közötti időszakra megfogalmaztak. Három hívószót is említett, amit fogalmazhatunk úgy, zászlójukra tűztek: közösség, együttműködés és aktív cselekvés.

- A VOSZ szervezetén belül van olyan tudás, van olyan tapasztalat, aminek jelentős részét nem ismerjük és nem is használjuk. A cél az, hogy hozzuk felszínre ezeket a belső adottságokat, feltételeket - hangsúlyozta Eppel János. Céljuk, egy erős, vonzó, hiteles szakmai érdekképviselet kialakítása, továbbá a VOSZ-márka erősítése. A szervezet idén ünnepli megalakításának 35. évfordulóját. Az elnök kitért a VOSZ-irodákban elérhető Széchenyi-kártya sikeréről, amivel az elmúlt években jelentős kapcsolati és szakmai tudástőkére tettek szert. Megtudtuk, az országos elnökség döntött arról is: kétéves költségvállalással támogatják minden vármegyében VOSZ-irodák kialakítását, hogy ott találkozási helyet is nyújtsanak a helyi vállalkozók, munkaadók számára.

Szárnyas János, a VOSZ Vas Vármegyei Szervezetének elnöke kérdésünkre elmondta: jelenleg 102 tagjuk van, ami azért kiemelendő, mert önkéntes alapon lép be mindenki. Kiemelte az évente általuk megrendezett Prima díjátadót is, ami lehetőséget nyújt arra, hogy vidéki személyek értékteremtő tevékenységére, sikereire is felhívják a figyelmet, s őket méltó módon elismerjék. A Vas Vármegyei Prima Gála előző évi tapasztalatairól, illetve a 2023-as év jelölési folyamatáról Pócza Zoltán elnökségi tag, a Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház igazgatója tájékoztatta a fórum résztvevőit.