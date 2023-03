A csoport 2006-ban alakult Czigány Gyula vezetésével, majd halála után, 2017-től Kálmán Józsefné Tálas Erzsébet vezeti a mintegy harminc fős csapatot. Minden hónap első szerdáján találkoznak a Kemenesaljai Művelődési Központban, most, az ideiglenes bezárás idején pedig a városháza kistermében. - Jó közösség alakult ki az elmúlt évek során. Járunk tekézni, kirándulni, és alkalomadtán gulyáspartit tartunk. Közben pedig nosztalgiázunk és megbeszéljük az aktualitásokat - mesélte Kálmán Józsefné, aki édesapja révén kötődik a vasutasokhoz. Kiemelte: szívesen részt vesznek a városi programokon, a közelmúltban megújult vasútállomás átadója például különleges esemény volt számukra.

Tagjai az országos szervezetnek is, rendszeresen tartják a kapcsolatot a társklubbokkal - olyankor akár nyolcvanan-százan is összejönnek. A celliek várhatóan idén júliusban lesznek a vendéglátók. További terveik között szerepel, hogy kisvonattal bejárják a Kőszegi-hegységet és a Bakonyt, de májusra egy sárvári kirándulást is beterveztek, és ott lesznek a kemencés fesztiválon, szüreti felvonuláson is. A következő esztendő programjait a novemberi összejövetelen egyeztetik.