Az idegenforgalom felvirágoztatásában a kulcsot a fogadókapacitás, vagyis az idegenforgalmi szolgáltatások fejlesztése jelentette. A szállodai kapacitás a hetvenes évekhez képest nagy mértékben bővült. Miközben a hazai férőhelyek száma a hetvenes években 5500-zal, a nyolcvanas évek első felében 9400-zal gyarapodott. Jelentősen nőtt az egyéb szálláshelyek (turistaszállások, kempingek) befogadó képessége is. Összességében 1985-ben 298 ezer, 1986-ban pedig már több mint 306 ezer férőhely állt rendelkezésre. A 80-as évek első felében a Magyarországra érkezett külföldiek száma jelentősen nőtt: az évtized közepén meghaladta a 151 milliót, majd 1986-ban 166 millió fölé emelkedett. A vendégek háromnegyede a szocialista, egynegyede nem szocialista országokból érkezett. Az utóbbiak között az osztrák és az NSZK, míg az előbbiek között a csehszlovák, a lengyel, a jugoszláv és az NDK állampolgárok száma volt a legnagyobb.

A nyolcvanas évek Vas megye szálloda hálózatában is jelentős eredményeket hoztak. Ezekben az években adták át egyebek között a kőszegi Park Szállót, a sárvári Thermál Szállót, a Büki Gyógyszállót, a felújított Savaria Szállót, aminek következtében a szállodai szobák és férőhelyek száma csaknem két és félszeresére növekedett. A HungarHotels szállodai vállalatnak köszönhetően Szombathelyen 1972-ben önálló egység alakult Claudius néven. Eleinte csak a Claudius szálloda és a Fészek söröző tartozott a köreibe, majd a hetvenes évek végén tovább bővült az üzlethálózat. Átvették az Isis és a Savaria szállodát, és még az önálló egységhez csatolták az épülő Hotel Büköt, valamint a kempinget. A 80-as években továbbfejlesztették a büki kempinget, megnyitották a Claudia cukrászdát, 1985-ben pedig a felújított Savaria szálloda nyitotta ki újfent a kapuit.

Gyógyüdülő Bükfürdőn

A hotelek mellett 1,7-szeresére nőtt az egyéb szálláshelyek (turistaszállók, nyaralók, penziók, kempingek) férőhelyeinek száma is, bár ezek egy része nem állandó jelleggel, hanem csak az idegenforgalmi idényben üzemelt és elsősorban csoportos elhelyezést biztosított. Mindez együttesen azt eredményezte, hogy 1986-ban a vasi szállodákban csaknem 2200, az egyéb szálláshelyeken az idegenforgalmi idényben 4900, együttesen 7100 vendég fogadására nyílott lehetőség.

1986-ban a megye kereskedelmi szálláshelyeit mintegy 233 ezer 500 vendég vette igénybe. Ebből 117 ezer 600 a szállodákban, 115 ezer 900 az egyéb szálláshelyeken szállt meg. A vendégeknek több mint egyharmada külföldi állampolgár volt, miközben az arányuk 1980-ban még alig haladta meg az egynegyedrészt. Különösen a nem szocialista országokból érkezők száma nőtt jelentősen. Ugyanis miközben az 1980 és 1986 között az összes vendégek száma csak 1,4-szeresére, a nem szocialista országokból érkezetteké 2,3-szeresére nőtt.

Mindemellett a magyar állampolgárok aránya visszaszorulóban volt, ami nem kis mértékben a szállodai árak növekedése is befolyásolt. Mivel kevés olyan szállodai férőhely állt rendelkezésre, amely a hazai közönség pénztárcájához igazodott, ezért a szállodákat jobbára csak a kiküldetésben lévő magyar állampolgárok lakták. A hazai turisták jelentős része inkább az olcsóbb kategóriákba tartozó egyéb szálláshelyeket vette igénybe.

A vasi szállodákban megszállt külföldi vendégek több mint fele nem szocialista országokból érkezett. Köztük Ausztria és az NSZK állt az első két helyen, jelentősen lehagyva más európai és tengerentúli országokat. A szocialista országokból érkezők között a Szovjetunió és Csehszlovákia áll az első két helyen. Az egyéb szálláshelyeket kevésbé keresték a nyugatról érkezett turisták, azokon a vendéglátóhelyekre inkább Csehszlovákiából, az NDK-ból és Lengyelországból érkeztek.

A 80-as évek első felében a vendégéjszakák száma 1,7-szeresére nőtt. Azaz az átlagos tartózkodási idő 2,5-ről, 3,2 napra emelkedett. A külföldieké 2,7 nap helyett már 4 napot töltöttek a megye szálláshelyein. A legtöbb vendég májusban és augusztusban érkezett, a legtöbb vendégéjszakát viszont júliusban és augusztusban töltötték itt.

Az évtized második felében is jelentős eredményt hozott mind a hazai, mind a megyei idegenforgalom. A szállodai vendégforgalom mellett jelentős volt a bel- és külföldiek úgynevezett átmenőforgalma is. 1987-ben a megye határátkelőhelyein például több mint egy millió külföldi lépett be; azaz háromszor annyi, mint 1980-ban. A belépők többsége tovább utazott, és csak egy részüknek volt úticélja Vas megye. Jellemző volt, hogy többek között a Forma-1-es Magyar Nagydíjra utazók is ekkor fedezték fel Vas megyét, még ha csak átmenő jelleggel is. A megyébe érkezett külföldi állampolgárok ekkor évente már több mint egy milliárd forint értékben váltottak be valutát, ami több mint nyolcszorosa volt az 1980. évinek.

Azaz joggal kijelenthető, hogy a 80-as években nem csupán Magyarországon, de megyénkben is berobbant a turizmus: a nyugat számára lényegében ekkor került fel Vas megye a turizmus térképére.

A folytatásban – 1988 - sem ért véget a korszerűsítés, a fejlesztés. Az Isis szálló eszpresszóját sörözővé alakították át, a szálloda étterme csárdaszerű berendezést kapott. Mindeközben a HungarHotels Claudius Önálló Egység a maga 430 alkalmazottjával igazi idegenforgalmi nagyüzemmé vált.