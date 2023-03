Huszár Gábor polgármester a két ülés között történt fontosabb eseményekről számolt be először, kiemelve többek között a Legyetek szeretettel című, Brenner Jánosról szóló film díszbemutatóját, amely rendkívüli érdeklődés mellett zajlott, valamint a 44. Tour de Hongrie budapesti sajtótájékoztatóját, amelyen bejelentették, hogy az idei verseny Szentgotthárdról indul.

A városvezető ezután név szerint említette azokat, akik a közelmúltban elismerést vehettek át a Vas Vármegyei Közgyűléstől, így a Kuntár Lajos-díjas Treiber Mária főszerkesztő újságírót, Korpics Ferencnét, aki Pável Ágoston Emlékplakettet kapott, valamint dr. Schultz Antal János fogorvost, aki az egészségügyi tagozat elismerésében részesült.

A napirendi pontok előtt szót kért dr. Haragh László képviselő, aki egy közérdeklődésre számot tartó témát vetett fel, miszerint egy törvény nyomán az egyház kérheti azokat az ingatlanokat az önkormányzatoktól, amelyekben közfeladatot lát el. Huszár Gábor válaszában hangsúlyozta: Az egyházaknak február 28-ig kellett nyilatkozniuk ezzel kapcsolatban, a Szombathelyi Egyházmegye levele egy nappal a határidő lejárta előtt érkezett meg Szentgotthárdra. Ebben az egyházmegye jelezte, hogy három ingatlanra – a szentgotthárdi gimnáziumra, a volt Széchenyi István Általános Iskolára és a máriaújfalui Szent Péter és Szent Pál-kápolnára - tartana igényt, de konkrétumok még nincsenek. Az ingó és ingatlan vagyon azonnal visszaszáll az önkormányzatra abban az esetben, ha a közfeladat – jelen esetben oktatási-nevelési feladatellátás – megszűnik. Az időközben állami és Európai Uniós forrásból megvalósított beruházásokat nem kell megtéríteni, ha az egyház saját költségén fejleszt, akkor azt az értékcsökkenés számviteli szabályai szerint kell megfizeti. A polgármester javasolta, hogy dr. Sütő Ferenc képviselőt, az egyházi kapcsolatok tanácsnokát vonják be a jövőben a tárgyalási folyamatokba.

Bartakovics Andrea képviselő felvetette, hogy az Arany János Általános Iskola nincs könnyű helyzetben, hiszen a Széchenyi István Általános Iskola egyházi átvétele előtt csak alsó tagozatosok tanultak itt, most viszont felső tagozatot is kell biztosítani, ami rengeteg költséggel jár. Dömötör Tamás képviselő aggodalmát fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy egy kérdőív szerint a Szent Gotthárd Gimnáziumban esetleg szakképzés is indulna a jövőben. Ez véleménye szerint veszélyeztetné aVMSZC III. Béla Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája működését, amelynek szintén a szakképzés a profilja. Huszár Gábor ígéretet tett arra, hogy mindent elkövet annak érdekében, hogy a két középiskola képzési kínálata ne fedje egymást a jövőben, hiszen ez nem érdeke a városnak, sőt az intézményeknek sem.