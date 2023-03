A kitüntetést több mint három évtizedes, nagy elhivatottsággal végzett oktatói munkája és példaértékű vezetői tevékenysége elismeréseként vehette át Lenner Tibor, aki Celldömölkön pedagóguscsaládban született 1966-ban. 1989-ben végzett a szegedi JATE TTK földrajz-történelem szakán. 1999-ben PhD-zett a JATE-n földtudomány (földrajz) tudományszakból. 1989-től 2002-ig Celldömölkön, a Berzsenyi Dániel Gimnáziumban volt középiskolai tanár.

2002-től 2005-ig a Berzsenyi Dániel Főiskola főiskolai adjunktusa, 2005-től 2010-ig az NYME Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium igazgatója, 2010-től a NYME TTK Földrajz és Környezettudományi Intézet főiskolai docense, majd egyetemi docense, tanszékvezetője lett.A Savaria Egyetemi Központ – a szombathelyi kampusz – 2017 februárjában csatlakozott az ELTE-hez, 2018-ban az akkor megalakulóBerzsenyi Dániel Pedagógusképző Központ (BDPK) igazgatóhelyettesének, 2020 augusztusától igazgatójának választották.

– Nagy meglepetés és megtiszteltetés volt a kitüntetés. Noha én kaptam, ez a munkatársaimelismerése is, hiszen sikeres oktató és vezető az ember csak közösségben lehet – mondja a díjazott, aki a közoktatásból érkezett a felsőoktatásba.

Több mint harminc éve kezdte a pályáját Celldömölkön, ahol közel másfél évtizedig tanította a szaktárgyait, volt osztályfőnök és munkaközösség-vezető, foglalkozott tehetséggondozással.Középiskolai tanári munkája mellett szerzett először egyetemi doktori, majd PhD-fokozatot.

– Aki a felsőoktatásban tanító- és tanárjelöltekkel foglalkozik, annak ezt a szakmai utat javaslom. Először próbálja ki magát a köznevelésben, és a tapasztalatokkal felvértezve jöjjön a felsőoktatásba – ajánlja.

Mint mondja, szakmai érdeklődése a földrajz, azon belül a városföldrajz iránt sosem hagyott alább. Az ezredforduló után előrelépést jelentett, hogy a Berzsenyi Dániel Főiskola földrajz tanszékére került. – A főiskola akkori vezetése felfigyelhetett arra, hogy olyan alapokra tettem szert a pályán, amelyek később kamatoztathatók. Sikerrel pályáztam meg a Bolyai-gimnázium megüresedett igazgatói posztját. Az intézmény akkor is pezsgő szellemi műhely volt, amelyet – az eredmények ezt mutatják – sikerült továbbvinni. 2010-ben mozgalmas időszakban kerültem vissza az egyetemre.

A felsőoktatás körül is nagyot fordult a világ. Intézményünk is megkezdte a felkészülést a digitális korszakra. Az ELTE-hez való csatlakozás után pályázati forrásból olyan digitális eszközöket szereztünk be, amelyekkel az oktatásunkat nagy mértékben tudtuk modernizálni. A nagy múltú szombathelyi tanárképzés hagyományaira tekintettel önálló szervezeti egységként alakult meg a pedagógusképző központ, amelynek indulását kezdetektől fogva segítettem. Miután Németh István rektorhelyettes távozott, megpályáztam az igazgatói pozíciót, azóta a központ működtetése, fejlesztése tölti ki a szakmai életemet.

Feladat pedig van bőven, mondja Lenner Tibor, hiszen 2022-ben gyökerestől megváltozott a tanárképzés: sokkal nagyobb hangsúlyt kap a gyakorlati képzés – ennek szervezeti megoldásait megtervezni, működtetni, a pedagógusképzést előrevivő pályázatokat koordinálni jelentős kihívás. – Az a cél, hogy vonzóvá tegyük a tanárképzésünket, meg tudjuk szólítani az érettségizőket, akik alkalmasak a tanítói, tanári pályára, ám még bizonytalanok. Olyan készségek kellenek ehhez a hivatáshoz, amelyek az élet minden területén szükségesek, mint az együttműködés, a tolerancia, a digitális írni-, olvasni tudás, a kommunikáció. Ráadásul Szombathelyen ugyanazt az ELTE-s minőséget és diplomát kapják a hallgatók, mintha Budapesten tanulnának, ám a tanulmányok költségei itt jóval alacsonyabbak.

A jövő szempontjából nem szabad alacsonyabbra tenni a mércét. A díjjal a vidéki, szombathelyi pedagógusképzést is elismerte a fenntartó minisztérium – a kitüntetése ezt is üzeni Lenner Tibornak. Hitvallása, hogy az emberi hang korunk rohanó világában mindig kifizetődő – ezzel a vezetői mentalitással a problémák is gördülékenyebben, hatékonyabban oldhatók meg.

Vitályos Eszter, a Kulturális és Innovációs Minisztérium miniszterhelyettese, parlamenti államtitkára és Závogyán Magdolna kultúráért felelős államtitkár a Pesti Vigadóban adta át a kitüntetést március 14-én Lenner Tibornak.