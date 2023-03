Vas vármegye közútjain is fokozott figyelmet kap ezen a héten is a passzív biztonsági eszközök helyes használata. A Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársai március 12- éig a vármegye egész területén fokozott közlekedésrendészeti ellenőrzést tartanak. Az ellenőrzések fókuszában ezúttal a biztonsági öv, a gyermekbiztonsági rendszer, valamint segédmotorosoknál és motorkerékpárosoknál a bukósisak használata áll. Baleset-megelőzési szempontból kiemelt fontosságú a biztonsági öv, valamint a gyermekbiztonsági rendszer előírásszerű használata, hiszen egy esetlegesen bekövetkező baleset, valamint egy erős fékezés esetén megvédi a járművezetőt és az utasokat is a sérüléstől – hívják föl a figyelmet a biztonságos utazásra.