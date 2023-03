A baloldali városvezetés kiállította „bukott diák” bizonyítványát, vagy csak egy szégyenteljes fricskát nyomott a jogásztársadalom felé azzal, hogy a szombathelyi önkormányzatot a jogásznapi koszorúzáson Czeglédy Csaba képviselte? Páran biztosan szeretnék elbagatellizálni a történetet, de ez most többről szólt. Vannak helyzetek, amikor meg kell szólalni, és nincs helye a félrebeszélésnek. Vannak szituációk, amikor az ember gyomra már nem veszi be a kamuszöveget. Mert vannak írott és íratlan szabályok: s bár lehet, hogy a politikusok protokoll kézikönyvébe ezidáig még nem került bele, mert józan ésszel gondolkodó ember fejében meg sem fordul az ötlet, a következő történet sokak számára szolgálhat tanulságokkal. Megmutatja ugyanis azt, hogy a tradíciókat, szakmai közösségeket, műhelyeket mennyire tisztelik azok a politikusok, akik éppen városvezetői szerepben illegetik magukat.

Képzeljék el a szituációt, amikor a többmilliárdos adócsalási büntetőügy elsőrendű vádlottja helyezi el Szombathely városának koszorúját Horváth Boldizsár szobránál a Vasi Jogásznapon. Czeglédy Csabát bízta meg a kitüntető feladattal a Nemény András, László Győző, Horváth Attila (mindhárman jogászok), Horváth Soma, Bokányi Adrienn és Németh Ákos nevével fémjelzett szombathelyi városvezetés. Firtathatnánk, mit akartak ezzel üzenni a vasi jogásztársadalomnak: olyan elfoglaltak, hogy egyikük programjába se fért bele az a kevesebb, mint egy óra, hogy két koszorút elhelyezzenek?

Nem gondolom. Ez most másról szólt. Véleményem szerint a szombathelyi önkormányzat, pontosabban a szombathelyi városvezetés megmutatta Bánáti János, a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke és Répássy Róbert, az Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára előtt, hogy Czeglédy Csaba, aki elsőrendű vádlott abban a 6,2 milliárdos költségvetési csalás miatt indított büntetőügyben, aminek következő tárgyalása március 21-én 9 órakor kezdődik a Kecskeméti Törvényszéken, s ami miatt a Vas Megyei Ügyvédi Kamara felfüggesztette az ügyvédi tevékenység gyakorlása alól, továbbra is a helyi jogásztársadalom „megbecsült” tagja. Mi azért ne felejtsük el: Czeglédy ezen a rendezvényen elsősorban politikusként vett részt, s nem jogászként. S az, hogy a szombathelyi önkormányzatot az előző évektől eltérően egy jogász köztisztviselő sem képviselte, többet mondott minden szónál. Isten óvja Szombathelyt, Isten óvja a magyar társadalmat a Czeglédy-féle jogászoktól! Ez is lehet a vasi jogásznap idei tanulsága, ami a politikusok kézikönyvébe egyszer talán azzal a címmel kerülhet majd be: Híressé vagy hírhedtté teszed városodat?