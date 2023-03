Március 16., csütörtök 16 óráig nyújthatják be pályázataikat a gencsapáti székhelyű civil szervezetek működésük, közhasznú tevékenységük 2023. évi önkormányzati támogatására. A település közösségi oldalán is megosztott felhívás szerint helyi rendezvényekhez, programokhoz, de más, hazai eseményeken, fesztiválokon történő részvételhez is lehet forrásra pályázni. A települési támogatást pályázati önrészként is igényelhetik.