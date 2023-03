Dr. Hende Csaba a szerdai átadón külön megköszönte Mohos Géza munkáját és kitartását, azt hogy, vállára vette, és sokak kétkedése ellenére végig vitte az ügyet. Emlékeztetett: különböző politikai játszmák miatt csak két évvel később, mostanra készült el az út, de a lényeg, hogy itt van.

Méghozzá nem is akárhogy: a száma mellé nevet is kapott – az Unyomi csapást most már bárki használhatja, Zakó Jenő balogunyomi plébános áldását is adta rá.