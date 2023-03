Elsőként a dietetikus leszögezte: bár a böjt szó hallatán a legtöbbeknek a szélsőségesség jut eszébe, a böjtnek szinte megszámlálhatatlan irányzata van és ha okosan, szakértő segítséggel csinálja valaki, az számos jótékony hatással lehet a szervezetre – a kulcs a fokozatosságban rejlik.

– Mindig felmerül a kérdés, hogy minden életmódba beilleszthető-e, vagy hogy mennyire az életmódot támogató folyamat ez. Én azt szoktam mondani, hogy a böjtnek meg lehet találni a megfelelő helyet az ember életében ahhoz, hogy az egy egészségvédő folyamatot támogasson, de mindig mögé kell tenni a tudatosságot. Fontos, hogy egyénre kell szabni: nem mindenkinek, nem minden állapotban javasolt – fogalmazta meg. A szervezetet mindenképpen meg kell úgymond tanítani arra, hogy böjtöljön. Ehhez először mondjuk az ember kipróbál egy-egy napot, majd egyre többet – hangzott el az előadáson, majd a szakember hozzátette: a hosszabb böjt, akár mint a húsvétot megelőző nagyböjti időszak könnyebben tartható, mint a böjt szélsőségesebb irányzatai.

– Akár már egy egynapos böjtnek is lehet jótékony hatása, ami, ha nem is feltétlenül orvosi módszerekkel kimutatható, de az ember közérzetében már mindenképpen hozhat változásokat. A hús elhagyásával például az emésztőrendszer tehermentesedik, de jótékony hatással bírhat a koleszterinre és csökkenhet az egyes betegségek kialakulásának esélye is – szögezte le a dietetikus.