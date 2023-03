Sok mindennel találkoztam már eddigi életem során. Volt időszak, amikor a régi súlyomhoz méregettek sokan, mondván, ennyivel és annyival kevesebb, több, ilyenebb, olyanabb vagyok. Aztán előfordult, hogy a járásomat pécézték ki, és hasonlították össze azzal, amilyen egykoron előzőleg volt. De ezek közül egyik sem döbbentett meg annyira, mint amit Manna megérkezésekor tapasztaltam. Őszintén és töredelmesen bevallom, hogy egy-két reakció hallatán még a nem létező bicska is kinyílt a zsebemben. A verseny egy nagyon erősen beégett illúzió a világunkban. Miközben valójában mindenki önmaga versenytársa, de senki másé. Mert nincs két egyforma lélek kerek e glóbuszon. S ez természetesen nem pusztán ránk, emberekre igaz, hanem a kutyákra is. Így aztán teljesen lemerevedtem akkor, amikor Manna felbukkanása sokakból egyfajta méricskélést váltott ki. A mérleg nyelvén ott volt Manna a maga kétkilós yorkiságával, míg a másikba Lilit helyezték. Igazságtalan, alaptalan és borzalmasan dühítő versenyeztetés volt mindez. Mert mindketten egyediek, különlegesek és utánozhatatlanok. Ahogy mi, emberek is azok vagyunk.