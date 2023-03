A mérlegfőösszeget 813.700.000 forintban határozták meg, ebből az állami támogatás mértéke közel 60 százalék. Ez az összeg tartalmazza a települések által közösen működtetett szolgáltatások és fenntartott intézmények - a Városi Gondozási Központ, a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, a szentgotthárdi Játékvár Óvoda és Tótágas Bölcsőde, a magyarlaki Micimackó Óvoda, a csörötneki Csillagvirág Óvoda és Kisvakond Minibölcsőde - valamennyi költségét. Az intézményi dolgozók 90 százalékát érintette a minimálbér változás, a dologi kiadásokat tekintve pedig az áremelkedéseket, az inflációt és az energiaáremelkedést is figyelembe vették a tervezés során. Jóváhagyták a társulás közbeszerzési tervét és a SZEOB intézményegységeinek nyári zárva tartását is. Idén a SZEOB Micimackó Tagóvodája biztosítja három munkahétre az ügyeletet az óvodai ellátás tekintetében, így minden család számára adott a lehetőség arra, hogy óvodás gyermekének elhelyezése megoldott legyen akár egész nyáron is.