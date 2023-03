Új, energiatakarékos lámpatesteket szereltek fel Magyarnádalján, az önkormányzat ötven százalékot takarít meg a kedvező konstrukcióban megvalósult beruházással. A kivitelező cég munkatársai a napokban szerelték fel az új lámpatesteket, szám szerint ötvenötöt. Így most már Magyarnádalján is korszerű, energiatakarékos lámpák világítják be a közterületeket.

Forrás: Szendi Péter

Balogh János polgármestertől megtudtuk, hogy ugyanaz a konstrukció valósult meg most Magyarnádalján, mint ami korábban Gasztonyban vagy Kemestaródfán is. Az önkormányzatnak egy forintjába se került a beruházás, az áram megtakarításából fizetik a törlesztőrészleteket, hosszú távon. A fejlesztéssel a község újabb lépést tett az energiaválság miatt megnövekedett költségek féken tartására.