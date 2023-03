Az eredetileg elnyert 600 millió forintos támogatáshoz nagy előkészítő munka után további 515 millió forint kormányzati forrás érkezett a városba azért, hogy a teljes projekt megvalósulhasson, beleértve a Kölcsey utca és az alatta található csapadékvíz-elvezető rendszer felújítását is.

Megszépül és virágba borul a mozi melletti kis köztér, emellett parkolóhelyek kialakítására is sor kerül, ami azt jelenti, hogy megmarad a mozival szemközti parkolási lehetőség.

A beruházás miatt mától megváltozik a forgalmi rend a belvárosban: a Bástya utca keleti oldalán, a Zrínyi Miklós utcától egyirányú közlekedés lesz engedélyezett a mozi közön keresztül a Szabadság térre, a mozi előtti parkolás megszűnik.

A Szabadság tér északi oldalán a parkolók végéig engedélyezett a kétirányú közlekedés, a Kölcsey Ferenc utcába csak az ott lakók és a kivitelezésben érintett gépjárművek hajthatnak be. A Mikes Kelemen utca Lenkei utcai kereszteződésétől zsákutca jelzés kitáblázására kerül sor, a Kölcsey Ferenc utcára történő kihajtás nem lehetséges.

A fejlesztési terület egészén megállni tilos, amíg tart a munka, a Boldog Batthyány László Katolikus Általános Iskola kerékpáros és gyalogos megközelítésére a Bem József utca felől adódik lehetőség. Az önkormányzat kéri, hogy a szülők és gyermekeik ezt a bejáratot használják. A kivitelezés valószínűleg az egész évet igénybe teszi.