Keresik azt a személyt, aki a hétvége folyamán több raklap építőanyagot tulajdonított el a kőszegi Kálvária-templom felújításának helyszínéről. A raklapokra pakolt 4-6 cm vastagságú csatári köveket a templom előtti járdáról szedték fel, és oda is kerülnének vissza a renoválás során. A közösségi oldalon megosztott bejegyzés alá több komment is érkezett, továbbra is keresik az elkövetőt.