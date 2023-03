Az idén is átfogó ellenőrzésre számíthatnak a webshopok, az élelmiszeripari forgalmazók és az építőipari vállalkozások, de a marketing-, a reklám-, a médiaszolgáltató és a filmgyártó cégek ajtaján is kopogtathat az adóhivatal – jelezte előre az egyik könyvvizsgáló, adó-, tranzakciós és üzleti tanácsadást nyújtó cég (EY). Mint írják, a Magyarországon forgalomba helyezett új gépjárművek adóeljárásait továbbra is szigorúan figyeli a hatóság. A megváltozott piaci trendeket követve a következő hónapokban vizsgálatokra számíthatnak az étrend-kiegészítő- és tüzelőanyag-forgalmazók, valamint a klímaértékesítők és -szerelők is. Az ellenőrzési terv szerint a jogszerű foglalkoztatás ellenőrzése továbbra is kiemelt feladat a NAV számára. Ebből a szempontból elsősorban a vagyonvédelmi és építőipari vállalatokat, valamint a munkaerő-kölcsönzéssel, illetve a takarítással foglalkozó társaságokat vizsgálja a hivatal.