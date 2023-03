- Mi, helyiek örülünk nagyon, hogy szépül a város, többek között a polgármesteri hivatalt is felújítják – idézte fel a különleges alkotás ötletének előzményeit az órásmester. – Úgy gondoltam, a magam módján szeretnék ehhez hozzátenni valamit, valami maradandót, és ami illik a szakmámhoz. Így esett a választás egy órára. De nem egy tucatdarab, műanyag keretes időmutatóra gondoltam, hanem olyanra, amely méltó dísze lehet az impozáns épületnek.

Patakfalvi Árpád az internetről letöltötte a város címerét, azt a megfelelő méretűvé alakította át. Aztán pedig égerfából faragta ki a közel félméter magas, 34 centiméter széles, 2,5 centiméter vastag pajzs alakú falapot. Erre jöttek előre a mutatók, hátra pedig az óraszerkezet.

- A faragás is időigényes volt, mert minden apró részletre odafigyeltem, hibázni sem lehetett – folytatta a mester. – Alaposan megterveztem mindent. Bevallom, nem volt egyszerű feladat megoldani azt, hogy az előlapon pontosan illeszkedjenek egymással a mutatók. Arra is oda kellett figyelni, hogy az óra mindig a pontos időt mutassa. Igyekeztem csendes óraszerkezetet kialakítani, hogy a működése ne zavarja a polgármesteri munkát. Ilyen órát egyébként ritkán készítek, ez most egy gesztus volt részemről.

A több hetes munkával elkészült míves órát a napokban Horváth Zoltán polgármester vette át, és már el is helyezte a polgármesteri iroda falán.

- Büszke vagyok arra, hogy Csepregen olyan szakemberek dolgoznak, mint Patakfalvi Árpád – fogalmazott a polgármester. – Az is örömteli, ha egy vállalkozó így viszonyul a városához. A saját szakmájának értékeit szeretné bemutatni és továbbadni – ez példaértékű. Azt gondolom, ez az egyedi óra igazi ékköve lesz a szinte már teljesen kész felújított hivatalnak.

HL

Fotó: Dr. Tarsoly Ádám