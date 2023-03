Nemcsak a Bárkaháznál és az Ökocentrumnál, hanem a strandon is látványos változások történtek az elmúlt időszakban. Új sportpálya és játszótér is készül, ezek újabb lehetőséget kínálnak majd a szabadidő hasznos eltöltésére. A jövőre vonatkozóan is vannak tervek: bővítik az aktív kikapcsolódásra vágyók lehetőségeit, aminek a vízisportok szerelmesei is örülhetnek.