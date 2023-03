Sokáig húzódott a Szent Quirinus utca építésének előkészítése, majd átadása, de pénteken végre elkezdhették azt használni az autósok is. Illés Károly frakcióvezető és Ágh Ernő, a körzet önkormányzati képviselője a Jáki úti körforgalomnál tartott ennek apropóján sajtótájékoztatót: együtt örültek annak, hogy egy újabb álom valósult meg, amiben oroszlánrész jutott a Puskás Tivadar által irányított városvezetésnek.

Még 2015-ben rukkolt elő az ötlettel Ágh Ernő: létesüljön összekötő út a Jáki és a Körmendi út között. - 2018-ban önkormányzati forrásból terveztettük meg az utat, elkészült az engedélyes és a kiviteli terv is – tájékoztatott Illés Károly. - 2019-ben pedig sikerrel fordultunk a kormányhoz és pályázati forrást szereztünk a beruházáshoz. Ismert, 2019-ben TOP-forrásból 915 millió forinthoz jutott a szombathelyi önkormányzat a Ferenczy István utca hiányzó szakaszának megépítéséhez. Azóta a közgyűlés a Szent Quirinus nevet adta az új utcának.

- Külön öröm számomra, hogy ebből a TOP-forrásból maradt még pénz, amit a Károly Róbert és a Szőlős utcák felújítására fordíthat most az önkormányzat – tette hozzá Illés Károly, aki megköszönte a kormány támogató segítségét.

- Nagyon hasznos és nagyon szükséges beruházás valósult meg – ezt már Ágh Ernő emelte ki. - A kezdetektől hangsúlyoztam, hogy városi és közlekedési szempontok miatt is fontos nem csak az itt lakóknak, hanem valamennyi szombathelyinek, sőt, a környező falvakban élőknek is ennek az útnak a megépítése.

A képviselő példaként említette: a temetőt most már ezen a szakaszon át is meg lehet közelíteni, így a Savaria Plázánál lévő körforgalom terhelése várhatóan csökken. Az összekötő úthoz kapcsolódón körforgalom, gyalog- és kerékpárút, közvilágítás és buszmegállók is létesültek – ezzel az utcakép jelentősen megváltozott, pozitív irányba. Illés Károly hozzátette: - Elismerjük, hogy a mostani városvezetés fejezte be ezt a projektet, de az, ami itt látható, azt mi álmodtuk meg, mi terveztettük és mi szereztük hozzá a forrást is - szögezte le.