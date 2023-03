A faluban minden hónap 29. napján misével és imádsággal tisztelegnek Mindszenty József emléke előtt. A bíboros 131. születésnapjáról az iskola közössége is megemlékezett a diákok műsorával, koszorúzással, egy mécses meggyújtásával, valamint egyperces néma főhajtással. A fohászban a gyermekek és az oktatók kérték Mindszenty bíboros boldoggá avatását, amelyért korábban már a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, Veres András is szót emelt. Sürgetőnek nevezte boldoggá avatását, hiszen példaképként szolgálhat a mai ember számára is, elkötelezettségével Isten mellett.