Ahogy arról korábban beszámoltunk, a városban az elmúlt hetekben, hónapokban nagyjából két tucat kutyát gyilkoltak meg különböző fajtájú méreganyagokkal. Volt olyan eb, amelyet fagyállóval, csiga- vagy patkányméreggel, de olyan is, amelyet foszforos növényvédő szerrel. A város lakói egyöntetűen egy személyre gyanakszanak, akit egy alkalommal rajta is kapott egy idős hölgy, ám ő akkor nem tett bejelentést a rendőrségen. Egy másik helybéli a napokban a tizenháromvárosi városrészen látta éjszaka ólálkodni a férfit, aki ellen egyelőre senkinek nincsen használható bizonyítéka. Közben pedig egyre szedi az áldozatait, azóta is sorra derül fény az újabb mérgezésekre.

A néhány nappal ezelőtt megjelent cikkünkben megszólaló kutyatulajdonostól, Földes-Németh Zsófiától tudjuk, még hat kutyatulajdonos jelezte számára a cikk megjelenése óta, hogy az ő kutyájukat is megmérgezték, illetve két friss eset is a tudomására jutott. A korábbi esetek a Hegyközségben és a város több különböző pontján, míg az utóbbiak ismét Kertvárosban történtek. Dr. Szijártó Valéria, a sárvári önkormányzat jegyzője elmondta, az önkormányzathoz nem érkezett a lakosság részéről bejelentés a mérgezésekkel kapcsolatban, ám mivel az, aki a háziállatot megmérgezi vagy csalétek kihelyezésével elpusztítja, bűncselekményt követ el, így az önkormányzatnak az ilyen ügyekben nincs hatásköre. Az érintett lakóknak azt tanácsolja, panaszukkal forduljanak a Sárvári Rendőrkapitánysághoz, ők az illetékesek az ügy kivizsgálásában.

Fotós: Unger Tamás

Sárvár Város Polgárőr Egyesületének elnöke, Varga Miklós megkeresésünkre elmondta: az egyesület tagjai is csak a lapunkban megjelent cikkből értesültek a történtekről. Bár az állatok megmérgezése szerinte is rendőrségi ügy, hozzátette: a polgárőrség mindig is próbálta segíteni a város lakosságát. Amióta tudomást szereztek a mérgezésekről – azaz a cikk megjelenése óta –, arra a területre, ahol a legtöbb bűncselekmény történt, tehát a Kertvárosra, fokozott figyelmet fordítanak a járőrözések során. Jelenleg gépjárművekkel és gyalogos járőrszolgálattal, valamint a melegebb idő beköszöntével motoros járőrök jelenlétével próbálják visszaszorítani a bűncselekményeket. Délután két órában, illetve éjszaka is végeznek szolgálatot járőrpárosaik. Nem eltitkolt szándékuk, hogy elrettentsék vagy „fülön csípjék” az elkövetőt.