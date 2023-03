A Vasi-Hegyhát és a Rába-völgy élővilága címmel tartott előadást és osztotta meg személyes gondolatait az érdeklődőkkel dr. Szinetár Csaba zoológus, az ELTE SEK tanára, aki tavaly könyvet is írt ebben a témában. A programot a Csaba József Honismereti Egyesület szervezte, ez volt a Várostörténeti Akadémia második előadása ebben az évben, most is telt ház előtt