A halasítás a Rába nicki szakaszán a két egyesület képviselőinek részvételével fejeződött be, ahová kilátogattak a répcelaki horgászszakkör kisdiákjai is. A gyerekek hatalmas lelkesedéssel vetették bele magukat a munkába, kis vödreikben nagy odafigyeléssel szállították át a halakat a halszállító tartálytól egészen a Rábáig. A nagyjából két tucatnyi gyermek között nem volt olyan, aki ne fordult volna négyszer-ötször a vödrökkel. A szakemberek segítségével ügyesen felismerték a halfajokat, bőszen sorolták jellemzőiket, sőt, a bátrabbak még a kezükbe is vették azokat – lelkesedésükért a jutalom sem maradt el, a vasi és a győri szövetségtől is kaptak ajándékot.

- Úgy gondoltuk, hogy nem csak úgy elengedjük ezeket a halakat, hanem meg is mutatjuk a gyerekeknek, hogy hogyan néznek ki kicsiben – fogalmazta meg Puskás Norbert, a Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetségének ügyvezető elnöke, aki arról is beszélt, hogy a kedden telepített halfajok a Rába meghatározó fajai, melyek szép számmal megtalálhatóak a folyóban, de szerették volna az állományt frissíteni és új egyedeket behozni az alsó és felső szakaszra. - A halak napja alkalmából fontos felhívni a figyelmet arra, hogy a vízi élőlényekre is ugyanúgy kell vigyázni, mint a szárazföldiekre. Nagy feladatunk lesz, hogy ezek a halfajok meg is maradjanak a folyóban – emelte ki az elnök.