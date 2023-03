Néhány hete számoltunk be róla: nyitásra kész a KRESZ-park, akkor Sátory Károly önkormányzati képviselővel jártuk be a területet. Elmondta: 120 millió kormányzati támogatás érkezett e célra. A beruházás során újraburkolták és újrafestették a pályaszakaszokat, új táblákat és lámpatesteket szereltek fel. Új játszóeszközöket is telepítettek: köztük a Nina névre keresztelt hajó is várja a kicsiket.

Kedden dr. Nemény András polgármester a helyszínen tartott sajtótájékoztatón arról bezsélt, a KRESZ park hat évtizede nagy népszerűségnek örvend a gyerekek körében. Azok, akik 1960-as években óvodás gyermekként játszottak itt, most már unokáikkal térhetnek vissza a parkba. Emlékeztetett: a fejlesztése összesen százötven millió forintból valósult meg, ebből százhúsz millió forint a belügyminisztérium, a többit az önkormányzat biztosította.

Forrás: Cseh Gábor

Horváth Zoltán, az AGORA igazgatója bejelentette: az egyik szombathelyi nagyvállalat támogatásával mosdót alakítanak ki a KRESZ-park épületében, ez április 22-től lesz használható. Ugyancsak ezen a napon, a Föld napja alkalmából, elemlámpás bejárást szerveznek a víztoronyba. Szólt arról is: kezdeményezte, hogy a víztornyot vegyék fel a Helyi Értéktárba - hamarosan megszülethet a döntés.