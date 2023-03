Az első Li-2-es repülőgépek

De milyen is volt az a Li-2-es repülő? Miért nőtt Szombathelyhez a HA-LIT lajstromjelzésű gép? Mielőtt ezekre a kérdésekre válaszolnák, érdemes felidézni a repülőgéptípus történetét. Ehhez csaknem 80 évet kell - stílszerűen - visszarepülnünk az időben. A Li-2-es típúsú repülőgépeket csaknem húsz éven át gyártották megszakítás nélkül; mind polgári, mind pedig katonai alváltozatban. Az első Li-2-esek a Moszkva melletti Himki 84-es számú repülőgépgyárból gördültek ki. A második világháború kitörése miatt az üzemet át kellett telepíteni Taskentbe.

A nagy világégés miatt a gyártási folyamatokat is felül kellett vizsgálni, hiszen a háború több változatot (havas, sivatag, sarki) is igényelt, attól függően, hogy melyik frontra szánták az adott repülőt. Ugyan több változat is készült belőle, de azok sem méreteikben, sem padig alakjukban nem tértek el egymástól. Az eredeti alapszéria 14, majd 21 utas szállítására volt alkalmas. A repülők meghajtásáért felelős erőforrás (M-62IR) teljesítménye szárazföldön elérte a 820 lóerőt, a felszálló teljesítménye már négyszámjegyű volt: 1000 lóerő, az üzemi átlagteljesítménye pedig 738 lóerőt tett ki. Teljes tüzelőanyag-feltöltéssel a hatótávolsága elérte a 2500 kilométert.

A szocialista országok körében népszerű volt ez a repülőfajta, nagy számban üzemeltették a Li-2-eseket. A háború miatt eleinte csak katonai (ejtőernyős ugratás, áruszállítás, légi felvételek készítése) célokra vetették be, majd egyre sűrűbben irányították át polgári célokra (civil repülés). A rendelkezésre álló adatok szerint a kelet-európai szocialista országok közül Lengyelország (51 db) mellett Románia (41 db) és Magyarország (31 db) volt a három legfőbb megrendelő. A Li-2-esek sorsa végérvényesen a gázturbinás repülőgépek megjelenésével pecsételődött meg, aminek következtében egyre jobban kiszorultak a flottákból. Érdekesség, hogy mindezek ellenére a Szovjetunióban és Kínában még 1980-ban is repültek ilyen géppel menetrend szerinti járatokon.

A Magyarországi Li-2-esek

Alighogy véget ért a második világháború, 1946. március 29-én Magyarországon megalakult egy, a szovjetekkel közös légiforgalmi vállalat, a MASZOVLET. Az első Li-2-esek ez év augusztusában érkeztek meg Budaörsre Taskentből. Először csak öt gépet kapott Magyarország, az átvétel után magyar felség- és lajstromjelzést kaptak HA-LIA-tól HA-LIE-ig. A vállalat 1957-re teljesen magyar tulajdonban került, de már Magyar Légiközlekedési Vállalat (MALÉV) néven. Ekkor mindösszesen 25 Li-2-es szolgált a magyar polgári légi közlekedésben.

A HA-LIT szolgálati ideje

A MALÉV flottájához 1957 márciusában csatlakozott az a gép, amely a HA-LIT jelzést kapta. De nem ebben az évben érkezett Magyarországra, ugyanis előtte a Néphadsereg igényeit elégítette ki 1950-től. A Magyar Légiközlekedési Vállalathoz 2605 leszállással és 1242 óra repült idővel került. Utasszállítás mellett teherszállításra is használták. Annyira jó állapotban volt, hogy a MALÉV-nél többet foglalkoztatták: 2805-ször szállt le és 1451 óra 7 perc repült időt regisztráltak vele. Végül tizennégy év aktív szolgálat után, 1964. március 2-án 3279 repült órával selejtezték le. Ezt követően Ferihegyről a saját szárnyain érkezett Szombathelyre.

Az ötvenes években nyugat-dunántúli körjáratokban volt aktív: Budapest-Szombathely-Zalaegerszeg-Budapest vonalon.

A landolás után a MALÉV hat alkalmazottja (Dorn József, Gimesi János, Harangozó József, Hoffmann Ottó, Ivánszky Hubert és Szedlák Mihály) társadalmi munkában vállalták a repülőgép szét-, illetve összeszerelését.

Röpcsi cukrászda lett volna

A városon át vontatott repülőgép sorsáról Csiszár Imre, a Vendéglátóipari Vállalat vezetője így nyilatkozott az 1964. március 5-én megjelent Vas Népe hasábjain: „A repülőgépből bizonyára majd Röpcsi cukrászdának becézett gyermekcukrászda lesz. A gyermekeknek és felnőtteknek egyaránt érdekes másodosztályú üzemegységünk 60-70 ezer forintba fog kerülni. A cukrászda különleges, másutt nem kapható süteményekkel - mint például repülőtorta, légzsáktorta, fagylaltkülönlegességek - várja vendégeit, elsősorban a gyermekeket. A repülőgép szárnya alatt színes gombákkal ellátott asztalok között a légikisasszonyok öltözékét viselő, csinos felszolgálólányok kínálják majd az üdítőitalokat, hűsítőket, kávékat a vendégeknek.”

Cukrászda helyett parkok dísze lett

A szombathelyiek által csak „Li Tamásnak” becézett HA-LIT lajstromjelű gépből végül nem lett cukrászda, sem kávézó, sem presszó. Azt követően, hogy összeszerelték, előbb a Turista Szálló előtt volt kiállítva, majd a Gayer-parkba szállították, ahol a park zöldlombú fái között a város üde színfoltja volt. Kiváló helyszíne volt a randevúknak: a hatvanas évek közepén nem egyszer hangzott el az akkori fiatalok szájából. „este 8-kor találkozunk a repülőgépnél”. Sajnos nem csak a romantikus, de a barbár fiatalok is gyakran látogatták a funkció nélküli gépet. Éppen azért, hogy megmentsék a vandál kezektől, 1966-ben a Tófürdőre telepítették át: a bejárat mellett kapott helyet. Ott legalább hasznát tudták venni a hűsölni vágyók: a szárnyai nem kis árnyékot vetettek a hatalmas betonmedence szomszédságában. Egészen az 1980-es évek elejéig, amikor végleg elbontották. Lényegében ugyanannyi időt szolgált a városi fürdőn, mint aktív korában a levegőben.

Szomorú, de ábrándozó szívvel hányszor, de hányszor elgondolkodtam azon, hogy vajon milyen lett volna az a híres nevezetes repülőtorta!? No meg persze mennyire kedvesek lettek volna a cukrászati remekműveket felszolgáló légikisasszonyok? Csak sajnálhatjuk, hogy egy ilyen ritkaságszámba menő cukrászüzlettel szegényebb lett Szombathely. Pedig volt olyan Li-2-es gép, amelynek ilyen sorsot szánt az élet: a HA-LIT modelltársa a budapesti Mázsa téren Kis pilóta cukrászda néven vált közkedvelt vendéglátóhellyé.

A HA-LIT főbb adatai:

Lajstromjel: HA-LIT

Előző jelzések: 901

Tervező: Liszunov

Típus: Liszunov Li-2

Altípus: Liszunov Li-2T

Fajta: Légcsavaros gép

Gyári szám: 18435901

Üres tömeg: 7925 kg

Felszállótömeg: 10700 kg

Üzemeltetés jellege: Polgári

Gyártó ország: Szovjetunió

A gyártás éve: 1950

A gyártás helye: Taskent

Üzemeltetés kezdete: 1950

Hazánkba érkezett: 1950. augusztus 5.

Első felhasználó: Néphadsereg

Második felhasználó: MALÉV

Megszűnés oka: Selejtezték

Üzemeltetés vége: 1964

Leselejtezték: 1964. március 2.