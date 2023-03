- Talán keménynek hangzik, de az igazság az, hogy aki fizet, az rendeli a zenét. Azok a háborúpárti tengerentúli és európai erők, akik a jelenlegi magyar ellenzék választási kampányát négymilliárd forintnyi külföldi pénzzel megtámogatták annak reményében, hogy képes lesz legyőzni a Fideszt, elvárják, hogy az ő nótájukat fújja az, akit pénzelnek – fejtette ki dr. Hende Csaba, majd úgy folytatta: - Minden józan ember azt kell mondja, hogy ennek a testvérháborúnak, ami az ukrán és az orosz állam között folyik, mielőbb véget kell vetni, mert minden egyes percben emberek halnak, sebesülnek meg, köztük ártatlan gyermekek, nők, öregek szenvednek, de egy egész ország szenved súlyos ínséget a háborús cselekmények következtében.

Az Országgyűlés alelnöke, korábbi honvédelmi miniszter hangsúlyozta: - A háború borzalmas csapás az érintettekre is, de veszélyezteti egész Európa, sőt a világ békéjét, hiszen már annyira belegabalyodtak külső hatalmak ebbe a konfliktusba, hogy az eszkaláció lépésről lépésre halad előre. Egy évvel ezelőtt még el sem tudtuk képzelni, hogy nyugati páncélosok, külföldön kiképzett katonák, fegyverek és most, kétmilliárd euróért vásárolt tüzérségi lőszerek áramlanak Európa és az Egyesült Államok irányából a hadszíntérre. Ma már azt halljuk, hogy a felek nukleáris tartalmú eszközöket telepítenek, urán tartalmú lőszert szállítanak és megelőző taktikai atomcsapással fenyegetőznek. S innen már csak egy lépés termonukleáris világkatasztrófa, hiszen amilyen könnyű elkezdeni egy háborút, olyan nehéz befejezni – fogalmazott dr. Hende Csaba. A politikus kiemelte azt is, Magyarország ebben a kérdésben teljesen azonos nézeteket vall a Vatikánnal, Őszentségével, a pápával.

A békepárti nyilatkozat pénteki parlamenti elfogadása kapcsán pedig leszögezte: - Magyarországnak kötelessége, hogy felemelje a szavát, és mindenekelőtt fegyverszünetet sürgessen, ami során a felek döntenek a béketárgyalások kereteiről, módjáról. Azt gondolom, hogy inkább száz óra eredménytelen tárgyalás, mint egy óra tüzérségi párbaj.

Azzal kapcsolatosan, hogy az ellenzéki parlamenti képviselők nem szavazták meg a béke-határozatot dr. Hende Csaba azt mondta: - Mélyen jellemző, ugyanakkor igen szomorú, hogy a magyar ellenzék külföldről pénzelt erői nem csatlakoztak ehhez a békefelhíváshoz.