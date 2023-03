Megújul a húsvéti vásár, a gyerekeknek például igazi sztárparádéban lehet majd részük. Apacuka zenekar és Kalap Jakab mellett fellép a Brandnyúl is. A közelgő eseményről tartott helyszíni sajtótájékoztatót az önkormányzat vezetése.

A hagyományos húsvéti dekoráció mellett idén újra várja a legkisebbeket a műfüves játszópark, a Fő tér Széchenyi utcai felén. A megújult légvár és a kisvasút a hatalmas faragott nyuszikkal valószínűleg az idei vásár „slágere” lesz gyermek szemszögből. Ha már sláger, akkor mindenképp fontos megemlíteni, hogy az első hétvégén helyi érdekeltségű zenei produkciók várják a Fő térre látogatókat. Péntek este a méltán népszerű, délszláv muzsikát játszó szentpéterfai Koprive várja a közönséget a Fő téri kisszínpadon. Szombaton este pedig egy igazi exkluzív, mondhatni lemezbemutató koncert várja a nagyérdeműt! Az első nagylemezét nemrég megjelentető Kellene Kis Kert lesz az est fő fellépője. Pénteken és szombaton az est zárásaként retro zenék szólnak este 10-ig, DJ Nyuszi jóvoltából.

A játék és a zene mellett a főszerep természetesen továbbra is a gasztronómiáé és a kereskedelemé lesz a Húsvéti Vásárban. Közel 25 kereskedő kínálja majd a portékáit! Lesznek régi ismerősök és új kitelepülők is. Két autóval érkezik a szombathelyiek nagy kedvence, a Food Truck Show, közte a görög ételeket kínáló Meraki és az édesszájúak kedvence, a Churros. Mellettük idén megjelennek a helyi érdekeltségű guruló csodák is, mint pl. a Sümegi Sör és Csíkos Hot-Dogos. S természetesen nem hiányozhatnak a megszokott ízek, a langalló, a lángos, a kürtőskalács sem. A húsvétra tekintettel húsárukban és édességekben sem szűkölködik majd a vásár. Az ajándékozást pedig a különböző kézműves termékek szolgálják majd ki. A Fő téren áll majd a tojásfa, amelyet a város óvodásai díszítenek fel. Az idei húsvéti vásár játszóparkja és néhány árusa idén először húsvét vasárnap és hétfőn is nyitva tart majd!