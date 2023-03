A Batthyány-kastély látogatásával kezdődött az ünnepi program, a Batthyány Örökségközpontban pedig azokról az orvosokról, egészségügyi dolgozókról lehetett olvasni a kiállított roll-upokon, akik az elmúlt években Test és Lélek - Boldog Batthyány László-díjat kaptak.

Az ünnepségen elsőként Bebes István, Körmend polgármestere köszöntötte a megjelenteket. A városvezető a hercegorvos fia, Ödön szavait idézte: -Az én apámban az összes tulajdonságok jól megvannak, amelyeket egy ideális eszményi atyában elképzeltünk.

- Biztos vagyok abban, hogy húsz éve a magyar zarándokok lelkiekben is készek voltak arra, hogy tiszteletüket tegyék a boldoggá avatási szertartáson - tette hozzá a körmendi polgármester, majd arról is szólt, hogy megtisztelő volt számára, hogy maga is ott lehetett az eseményen Rómában Geosits László és Tóth Imre képviselőkkel, valamint dr. Stankovics György akkori jegyzővel.

Bebes István kiemelte azt is: a város őrzi dr. Batthyány-Strattmann László emlékét. Tiszteletére templomot építettek, szobrokat állítottak, ösztöndíjat alapítottak, feleségéről Coreth Mária Teréziáról pedig óvodát neveztek el.

Vejkey Imre, országgyűlési képviselő, a Magyar Parlamenti Imacsoport vezetője arról beszélt, hogy a hercegorvos igaz ember volt. -Egy volt közülünk, aki nemcsak kereste az Úr útját, hanem meg is találta azzal a régi magyar mondással együtt, hogy a szem a lélek tükre. Az evangéliumi örömhír hatotta át az egész életét, amelyben Isten csodálatos cselekvésének mindig helye volt, ezért a hercegorvos a testi egészség mellett betegei lelki jólétét is a szívén viselte. Tudta, hogy ő csak a műtétet végzi, a gyógyulást Isten adja. A betegektől nem fogadott el semmit, inkább ő ajándékozta meg őket szentképpel és egy füzettel, amelyben ezt lehetett olvasni: Nyisd ki a szemedet és láss! A lelki vakságból is gyógyította a pácienseit, és már életében boldog volt. Boldogságának forrása a mindennapi szentmisékből, a családi imádkozásokból és napi jócselekedetekből fakadt. Életében a föld és az ég összeért, mert a herceg hagyta magát az Úr által megszólítani. Halála előtt egy nappal kérte, hogy az erkélyre vigyék, mert a világba akarta kiáltani, milyen jó az Isten, és az Úr másnap magához szólította - mondta Vejkey Imre, majd a hercegorvos üzenetét fogalmazta meg: ha igazán boldogok akarunk lenni, a földi javakat ne helyezzük a mennyei kincsek elé. Álljunk ki állhatatosan az Úr és a Biblia igazságai mellett.

Dr. Bakondi György, a Magyar Parlamenti Imacsoport Alapítvány emeritus kuratóriumi elnöke először a II. János Pál pápához fűződő kapcsolatáról beszélt, biztonságért felelős vezetőként ugyanis több alkalommal találkozott a Szentatyával, sőt felkereshette őt Rómában is. -A parlamenti imacsoport keresztény emberek imacsoportja függetlenül attól ki, melyik frakcióba tartozik. Lelki megújulást óhajtó, nemzetközi kapcsolatokat építő szervezet volt korábban, mostanra a tevékenység több feladattal kibővült. A társadalom keresztény identitásának és hitének megőrzésére, megerősítése a legfőbb feladat - mondta, végül így fogalmazott: egy magyar személy boldoggá avatása a nemzet kiemelt jelentőségű eseménye. Dr. Batthyány-Strattmann László hitvalló ember volt, hősies fokban gyakorolta az erényeket. Boldoggá avatásával Isten és emberszeretetét ismerték el, mert ezek határozták meg minden cselekedetét.

Dr. Wolf Terézia, a Test és Lélek - Boldog Batthyány László díjjal elismert főorvos azt hangsúlyozta: a herceg annak a kihalófélben lévő orvostípusnak a példája, akit az egész ember érdekelt testestől, lelkestől. Élete egyik fő feladatának tekintette a szenvedő emberiség szolgálatát, Isteni megbízásként, küldetésként élte az életét.

Kiss László esperes-plébános így jellemezte a szentéletű orvost: el tudta fogadni élete keresztjeit és a szenvedést is, meglátta a szükséget szenvedőket, felismerte az Istent. A hivatást, amire Isten hívta el, elfogadta az emberek javára. Odaadta önmagát, elhitte Jézusnak, hogy aki meg akarja menteni az életét, annak el kell veszítenie azt. Egy dolgot kérhetünk tőle: járjon közben, hogy mi is látók lehessünk, olyanok, akik túllátnak saját magukon - mondta az atya, aki örömét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy elindult a herceg hitvese, Coreth Mária Terézia boldoggá avatási eljárása.

V. Németh Zsolt országgyűlési képviselő, államtitkár személyesen nem tudott jelen lenni az eseményen, de írásban üdvözölte a megemlékezés résztvevőit.

Az ünnepség zárásaként Az orvosok hercege - Boldog Batthyány-Strattmann László élete című dokumentumfilm vetítésére került sor, moderátorként jelen volt Batthyány-Schmidt Margit, a Magyar Batthyány Alapítvány elnöke és Batthyány Boldizsár, a hercegorvos dédunokája.