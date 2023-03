A jubileumi ünnepségen Horváth Csaba, az egyesület elnöke köszöntötte a megjelenteket. Beszédét megelőzően felolvasta prof. dr. Széll Kálmán tiszteletbeli elnök üdvözlő levelét, majd röviden összefoglalta az egyesület elmúlt húszéves tevékenységét. Visszaemlékezéséből kiderült: a tagok az őszödi beszéd nyilvánosságra hozatalakor Szombathelyen is kirobbant tüntetések rendszeres résztvevői voltak öt hónapon át, de jelen voltak az Astoriánál tartott 2006-os Fidesz-nagygyűlésen is. Visszatérő résztvevői voltak a helyi és állami ünnepi megemlékezéseknek, nyolcszor meneteltek a Békemeneten és több alkalommal rendeztek adománygyűjtéseket. 2018-ban, a Szent Márton Gálán elnyerték az Év Civil Szervezete díjat, kirándulásaikon bejárták hazánk és Európa legszebb tájait és kulturális rendezvényeket is több alkalommal meglátogattak. Emellett a választási kampányok idején aktívan részt vállaltak az országos és helyi választások választási bizottságainak munkájában.

- Egyesületünk mindig is igyekezett olyan programokat szervezni, amelyek tükrözik a kezdetekben megfogalmazott célkitűzéseinket, jelesül a nemzeti kultúra, a polgári és keresztény értékek és a hazafias érzések ápolását és kulturális örökségünk megóvását – hangsúlyozta az elnök.

- 1989-ben együtt csináltuk végig a szombathelyi rendszerváltozást, a polgári körök 2002-es, választási vereség utáni alakulása pedig egy fontos mozzanat volt a közös úton. Együtt csináltuk végig azt a történelmi jelentőségű fordulatot, hogy Magyarország a kommunista diktatúrából békésen átalakult európai demokratikus jogállammá – fogalmazta meg köszöntőjében Hende Csaba országgyűlési képviselő.