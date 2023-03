Folytatódik a partneri kapcsolat a TackleBait Horgászbolt és állateledel kereskedéssel, valamint a Garbolino Nagykereskedelemmel, ennek köszönhetően a versenyeken helyezést elérő horgászok értékes vásárlási utalványokban, ajándékokban is részesülnek az emléktárgyak mellett – jelentette be Puskás Norbert, a vasi szövetség ügyvezető elnöke. Hozzátette: az utánpótlás-és ifjúsági, valamint fogyatékkal élő horgászoknak szóló programjaik kiemelt támogatója idén is a Decathlon Szombathelyi Sportáruház lesz.

A profi horgászok országos finomszerelékes előírások szerint versenyezhetnek, míg a hobbi horgászokra megengedőbb szabályok vonatkoznak. A hobbi kategória célja, hogy minél több horgásztárs próbálja ki a versenyzést barátságos keretek között. Náluk úszós és fenekes módszer egyaránt megengedett, míg a versenyzőknél kizárólag úszós módszerrel lehet horgászni. Változás: a felnőtt versenyek nevezési díjhoz kötöttek lettek az idei évtől, a részletes versenykiírások elérhetőek a szövetség honlapján a www.vasivizeken.hu oldalon.