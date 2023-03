– Robbie Williams azon énekesek egyike, akik otthonosan mozognak a pop-rock stílusban és a swing világában is. Az áprilisi koncertshow-ban ezt a sokszínűséget akarjuk megmutatni a közönségnek. 2014-ben Budapesten hallottam őt élőben először: világkörüli turnéjának első állomásán swing koncertet, hatalmas show-t csinált kiváló zenével és zenekarral. Már akkor felvetődött egy hasonló produkció ötlete. Most hozta úgy az élet, hogy ezt megvalósíthatjuk az Agora – Művelődési és Sportházban – mondja Pintér Róbert.

A koncert első felében Robbie Williams 2002-es Swing When You’re Winning című albumának a londoni hangversenyteremben, a Royal Albert Hallban rögzített számait, a második félidőben legismertebb slágereit adják elő eredeti nagyzenekari – big band, vonószenekar, vokál – kíséretben. A látványvilághoz a színpadkép, a világítástechnika, a pirotechnika, a LED-falak, az élőképes kivetítés, a táncosok adnak majd hozzá. A zenekar 1995-ben alakult, azóta népszerűsítik a swing, jazz, big band stílust. Szerveztek nemzetközi big band fesztivált, tematikus swing karácsonyi és filmzene-koncertet. Mindahányszor megtöltötték a Bartók Termet A swing nagyjai sorozat előadásai, emlékezetes a Ray Charles és a Frank Sinatra emlékének adózó koncertjük is – a Sinatra-koncerttel eljutottak a grazi Stefaniensaalba. Mind több résztvevővel, kórusok, magyar és külföldi sztárvendégek közreműködésével hozták tető alá a produkciókat.

– A mostani koncert újabb lépcsőt jelent: profi produkcióval készülünk, és már gőzerővel próbálunk. Szeretnénk a fiatalabb korosztállyal is megismertetni a swing és a big band stílust. Ehhez az is kell, hogy egy hozzájuk közelebb álló, ismert sztár munkásságát mutassuk meg. Robbie Williams énekes-dalszerző híd a swing és a pop-rock zene között – fiataltól az idősig mindenki megtalálja a zeneszámai közül a kedvére valót – mondja Pintér Róbert, és a közreműködők közül sorol néhányat: Horváth Meggie, Dell’ Amico Romeo; Szabó Tibor, a Weöres Sándor Színház igazgatója; Vas István Andor és Farkas Janó éneklik majd a dalokat. Utóbbi egyszer már fellépett az Isis Big Banddel a főtéren.

– Hobbiként zenélek, több formációnak voltam a tagja. Egy ideje a Prokofjev együttesben énekelek, szájharmonikázom, feldolgozásokat adunk elő, főleg a ’60-as évekből, és otthon érzem magam a big band közegben is. Robbie Williams kiváló énekes és nagyszerű előadó, azóta hallgatom, mióta szólókarrierbe kezdett. Jó adag „szemtelenség, rosszalkodás” van a lényében. Robi pedig bátor ember, az Isis Big Band régóta működő, nagy létszámú amatőr zenekar, amely most profi produkcióval áll elő. Komolyan készülnek, ami engem is motivál. Énekesként elöl állok, viszem magammal a zenekart, hát fel kell nőnöm a feladathoz, ami jóleső izgalmat és felszabadító, sokszínű élményt ad – hallottuk tőle.

A zenekar telt házra és igazi happening-hangulatra számít április 23-án. Pintér Róbert a sok meglepetés közül annyit elárult: a sportházban a közös éneklésnek is helye lesz. Azt tervezik, hogy a koncertshow-t más városokba is elviszik.