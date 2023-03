Körmenden, a Szabadság téren a Béri Balogh Ádám Táncegyüttes műsora nyitotta a megemlékezést, majd a Vas Megyei Szakképzési Centrum Rázsó Imre Technikum diákjai idézték fel az 1848/49-es forradalom és szabadságharc eseményeit. Bebes István, Körmend polgármestere így fogalmazott:

-Elképzelni is nehéz, de 175 év választ el bennünket 1848. március tizenötödikétől, mégis ezer szállal kötődünk a régmúlthoz, őrizzük emlékét számos történelmi tettnek és személyiségnek. A magyar nemzetnek voltak kivételes időszakai, ilyen volt a reformkor is, amely rendkívüli tehetségeket és lángelméket ajándékozott az utókornak. Közülük is kiemelkedett Petőfi Sándor, aki 200 éve született és rövid élete alatt meghatározó alakjává vált a magyar történelemnek.

Az ünnepi beszéd után Mihály Péter, a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház művésze Petőfi Sándor verseiből és naplórészleteiből összeállított műsorát hallgathatta meg a közönség, majd a Kossuth szobornál helyeztek el koszorúkat, virágokat az emlékezők.

A ünnepség a Körmendi Kulturális Központ Berzsenyi utcai épületének nagytermében zárult, ahol a Béri Balogh Ádám Táncegyüttes tartott Kossuth Kaszinót. Közreműködött a Körmendi Kastélyszínház Társulat és a Regös Együttes.