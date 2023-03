A kormánypárt női szimpatizánsait köszöntötték szerda este az egyik szombathelyi belvárosi vendéglátóhelyen: a környező településekről is érkeztek lányok, asszonyok. Az ünnepi alkalmon részt vett és a megjelenteket köszöntötte dr. Puskás Tivadar, Szombathely díszpolgára is. Illés Károly, a Fidesz városi elnöke beszédében hangsúlyozta: Minden nap nőnap, ám örömteli és fontos, hogy minden évben egy napon külön is megünnepeljük a hölgyeket.

Kiemelt képünkön Illés Károly feleségének, Illés Erikának ad át egy csokor virágot.