A Bük-9 jelű kútból töltik a gyógyfürdő több gyógyvizes medencéjét, többek között az ikonikus Szent Kelemen medencét is. A kút az utóbbi hetekben nagyszabású felújításon esett át. A teljeskörű beavatkozás során kimentették a leszakadt termelőcsövét, annak felső részét kiépítették, elbontották, aztán felszerelték a kútfejet. A kutat kamerával is megvizsgálták, majd teljesen kitisztították. A munkával éppen időben végeztek, ugyanis már húsvétra újabb gyógyvizes medencéket üzemelnek be a szabadtéri strandon.

Cziráki László, a Büki Gyógyfürdő Zrt. vezérigazgató-helyettese elmondta, a felújítás csaknem ötvenmillió forintba került. Hozzátette: a kilences kútból az 56 Celsius-fokos Felsőbüki Nagy Pál gyógyvíz 1128 méteres mélységből ismét zavartalanul érkezik a medencékbe. A vendégek a Szent Kelemen medence mellett a Négy évszak, a nyári szezonban pedig majd a Szív medencében is élvezhetik a Bük-9 kút termálvizének jótékony hatásait.