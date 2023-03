KONCERT

SZOMBATHELY Március 31., péntek 19 óra – Bartók Terem: Brahms és Ligeti. Újra a Bartók Teremben ad koncertet a Savaria Szimfonikus Zenekar! Március 31- én, a Savaria bérlet 6. hangversenyén a száz éve született, a magyar kortárs zene egyik legnagyobb hatású, innovatív mestere, Ligeti György két műve, valamint Brahms II. D-dúr szimfóniája hangzik el. Szólót játszik Fejérvári Zoltán zongoraművész, vezényel Vajda Gergely vezető karmester. Műsor: Ligeti: Concert românesc, Ligeti: Zongoraverseny. Brahms: II. D-dúr szimfónia Op. 73. Április 1., szombat 16 óra – Perintparti Szó-fogadó Waldorf-iskola: Barokk koncert. Jótékonysági koncert az iskola támogatására. A zeneművek korhű hangszereken csendülnek fel. Előadók: Marth-Kovács Ildikó – barokk fuvola, Bódás Zsuzsanna – csembaló. Az előadáson Marth-Kovács Flóra 8. osztályos tanuló éves munkájához kapcsolódó euritmiaszólóját is láthatják. Április 1., szombat 19.30 óra – Végállomás Klub: A HallucinatorZ és a Delirium Falcon zenekarok első szombathelyi kirándulása a Végállomás Klubban, a helyi erő Red Rockets zenekar társaságában! Menetrend: 20 óra – Delirium Falcon, 21.00 – HallucinatorZ, 22.00 – Red Rockets. Április 5., szerda 19 óra – Agora Savaria: Rudán Joe Akusztik – Szerda Esti Akusztik. Április 6., csütörtök 19 óra – Bartók Terem: Húsvéti hangverseny. A Savaria Szimfonikus Zenekar Petró János bérletének 7. hangversenye. Vezényel Kovács János. Műsor: Rossini: Stabat Mater. Szólisták: Kriszta Kinga, Mester Viktória, Boncsér Gergely, Palerdi András énekművészek. Közreműködik: Nemzeti Énekkar. Április 6., csütörtök 20 óra – Agora Savaria: Carson Coma. Lesz, Ami Lesz II. évzáró turné. Vendég: Damara.

SZÍNHÁZ

SZOMBATHELY Április 1., szombat 11 óra – Agora Művelődési és Sportház: A titokzatos mézrabló. Lenyűgöző látvánnyal és mesés díszletekkel várja a gyermekeket a Kicsi Gesztenye Klub vadonatúj előadása. Az egyfelvonásos színpadi show-ban a kicsik találkozhatnak kedvenc szereplőjükkel, Lizával, akinek szerepében a bájos, csodás hangú Szilágyi Panni mutatkozik be. Az előadásban új barátságok köttetnek, páratlan kalandokban lehet részük a gyerekeknek, és a segítségükkel a még titkos mézrabló kilétére is fény derül. A legnagyobb slágerek mellett felcsendülnek az ős - szel érkező harmadik évad legújabb dalai is. Április 3., hétfő 18.45 óra – Weöres Sándor Színház: Candide – közönségtalálkozó. Az április 3-i Candide előadás után közvetlenül várnak minden érdeklődőt a színház Krúdy klubjába. Résztvevők: Nagy Péter István rendező, Csonka Szilvia, GyulaiZékány István, Domokos Zsolt, Szerémi Zoltán, Mari Dorottya szereplők. A közönségtalálkozót vezeti Sipos László Márk.

RÉPCELAK Április 2., vasárnap 18 óra – Répcelaki Művelődési Ház és Könyvtár: Szerencsés Mária. A Soltis Lajos Színház színdarabja.

RENDEZVÉNY

SZOMBATHELY Április 1., szombat 9.30 óra – Martineum Felnőttképző Akadémia: Kézműves délelőtt. Ismerkedés a patchwork tojás és a nemezelt tyúk készítésével. Április 1., szombat 14 óra – Víztorony: Startolj velünk! Nyit a Víztorony és a KRESZ park. 14 órától 17 óráig egyéni ügyességi versenyekkel, kvízjátékkal, kézműves programmal, arcfestéssel várják a gyermekeket. A kis programon való részvétel ingyenes. A KRESZ park és a Víztorony alapszolgáltatásai – belépődíj ellenében – a program ideje alatt zavartalanul működnek. A kvízjátékhoz előzetes regisztráció szükséges a Víztorony információs pultjában. Április 1., szombat 14 óra – Herényiek Háza: Tavaszváró családi délután. Adománygyűjtő akció: vegyél el a tojásfáról egy tojást és támogasd Olivér gyógyulását! A gyerekeket tojásberzseléssel és húsvéti ügyességi játékokkal várják. A részvétel regisztrációhoz kötött, a berzseléshez kérik, hogy a gyerekek főtt tojást vigyenek magukkal. A programon helyi termelők termékeiből is válogathatnak a kilátogatók. Április 2., vasárnap 7.30 óra – Vásárcsarnok: Húsvéti Hacuka közösségi vásár. 11.30-ig várják az érdeklődőket a Vásárcsarnok Hunyadi út felőli kiscsarnokában. Április 2., vasárnap 14.30 – MMIK: Hímes tojás lészen… húsvéti játszóház. 14.30–17.00 óráig kézműves-foglalkozások: papírhajtogatás, tojásbatikolás, ajtó- és asztali díszek, kirakodóvásár. 15.30 óra: a Dr. Pesovár Ernő AMI szólótáncosainak előadása. 16 óra: Ricsi bácsi játszóháza (énekes, táncos, játékos foglalkoztató). Április 2., vasárnap 18 óra – Fő tér: Add a szíved! Kék séta az autizmussal élőkért. A PontMás Vas Megyei Autista Gyermekekért Alapítvány szervezésében április 2-án, vasárnap idén is lampionos sétával, ünnepi műsorral emlékeznek meg Szombathelyen is az autizmus világnapjáról. 18 órától gyülekező a Kék sétához a Borostyánkő Áruház előtt, ahol a résztvevők megkapják a kék lampionokat. A séta 18.30- kor indul a Király utca–Mártírok tere–Kőszegi utca–Fő tér útvonalon. A Fő téri színpadon 19 órakor dr. Nemény András, Szombathely polgármestere és Pohánka Edit, a PontMás Vas Megyei Autista Gyermekekért Alapítvány elnöke mond beszédet. A műsorban közreműködik Krizsán Zsuzsanna, Czirók Tamás és az Aranyhíd EGYMI alkalmi kórusa. 19.30 órakor pedig kékbe borul a városháza.

SÁRVÁR Április 2., vasárnap 6 óra – Sárvár Aréna: Gardróbvásár. Az érdeklődők a sárvári bolhapiacon, az aréna mellett válogathatnak női (XS–L) és férfi- (M–XXL) ruhák, női cipők (37–40), férficipők, kiegészítők között egészen 12 óráig. JÁK Április 1., szombat 10 óra – Pajta: Nyusziváró termelői piac és kézműves vásár.

KIÁLLÍTÁS

SZOMBATHELY Március 31., péntek 16 óra – Iseum Savariense Régészeti Műhely és Tárház: A Magyar Géniusz Vándorkiállítás nyitófesztiválja. A Savaria Múzeum fesztiváljait idéző módon, fergeteges hangulatban és programok között nyílik meg Szombathelyen a Magyar Géniusz Vándorkiállítás. Rézfúvós együttes, antik római szertartás és fényfestés is várja a minifesztiválra érkezőket egészen 20 óráig. Az ünnepi megnyitó 17 órakor kezdődik, a kiállítás kreatív fókuszában álló aranydiadém pedig egy egészen más kontextusban is terítékre kerül. Március 31., péntek 16.30 óra – Berzsenyi Dániel Könyvtár: Sorozatgyártott homlokzatok: wagrami épületkerámiák Szombathely építészetében. A Berzsenyi Dániel Könyvtár helytörténeti klubjának programja. A tárlat finisszázsaként megtartott rendezvény előadója a kiállítás összeállítója, Pintér Bálint művészettörténész, aki a számtalan érdekességet felvillantó előadás és rendhagyó tárlatvezetés során sorra veszi Szombathely kerámiadíszes épületeit a legkorábbi ismert példáktól a Szent István park elpusztult neoreneszánsz szökőkútjáig. Április 3., hétfő 15.30 óra – ELTE SEK: Kardos Tamás Utazásaim a nagyvilágban című önálló fotókiállítása. A kiállítás a C épület aulájában és az A épületi Galériában lesz látható. JÁK Április 2., vasárnap 15 óra – Ady Endre Művelődési Ház: Dr. Szécsi Ágnes Itt a tavasz című kiállítása.

KŐSZEG Április 4., kedd 18 óra – Jurisics-vár lovagterme: „Best of… kukma in Kőszeg”. A Kőszegi Művészeti Egyesület (KME) szervezésében a KUKMA Művészcsoport (Markt Allhau, Ausztria) „Best of”… kiállításának megnyitója. Köszöntőt mond Pócza Zoltán igazgató és dr. Lőrincz Zoltán, a KME elnöke. A kiállítást megnyitja Manfred Koch, a KUKMA tiszteletbeli elnöke.

RÉPCELAK Április 5., szerda 17 óra – Répce Galéria: Pálvölgyi M. Tamás festőművész kiállításmegnyitója. A művész tárlata a Nyitott Tér Közhasznú Kulturális Egyesület meghívására érkezik a Répce Galériába. A kiállítást megnyitja Tóth Csaba Munkácsy-díjas festőművész. A tárlat április 28-ig megtekinthető.

Tavasz a kultúrában: április elsején nyit több létesítmény