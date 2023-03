Március 4., szombat 19 óra – Agora Művelődési és Sportház: Road X Hooligans //S.A.F.E. Tour//. Kapunyitás 19 órakor. 19.15-kor Z!ENEMi. 20.15-kor Hooligans. 22 órakor Road. Március 4., szombat 20 óra – Végállomás: Manuel élő zenekaros koncertje. A koncert előtt és után a kisteremben DJ Cornel zenél. Március 4., szombat 20 óra – MMIK: Bohemian Betyarskoncert.

Március 9., csütörtök 19 óra – Agora Művelődési és Sportház: Bródy János-koncert.

Jön a Bohemian Betyars

Március 3., péntek 18 óra – Ady Endre Művelődési Ház: „Átlátszó víz legyen…” Cseh Tamás-emlékest Joós Tamással. A budapesti Ascher Oszkár Színház produkciója. „Tíz év múlva ne ez a dal legyen…” – Cseh Tamás ikonikus dala is szerepel abban a műsorban, amelyet Hegyi Norbert és Joós Tamás „Átlátszó víz legyen” címmel ad elő, tisztelegve a művész emléke előtt. A műsor az egyik legautentikusabb előadásban mutatja be a közönségnek Cseh Tamás dalait.

SÁRVÁR

Március 4., szombat 20 óra – Sárvár Aréna: Nagy Nőnapi Retro. Kapunyitás: 20 óra. Fellépők: 20 óra DJ Shepherd (házigazda); 22 óra V-Tech (Kefír)-kiskoncert; 23.30 óra Kerozin-kiskoncert, 4F-Club feat. Réka; 1 óra Josh és Betti élő koncert, 2 óra DJ Shepherd. Kapuzárás 4 óra.

SZÍNHÁZ

SZOMBATHELY

Március 5., vasárnap 10 óra – MMIK Mesebolt Bábszínház, Lázár Ervin terem: Papírvarázs című pöttömszínházi előadás, amelyre 4 éves korig várják a gyermekeket. Március 5., vasárnap 11 óra – Agora Művelődési és Sportház: Az oroszlánkirály meséje – zenés mesejáték. Gyermekmusical a Pesti Művész Színház – Fogi Színház előadásában. Március 5., vasárnap 18 óra – Agora Művelődési és Sportház: Mágnás Miska – operett két részben.

CELLDÖMÖLK

Március 8., szerda 19 óra – Soltis Lajos Színház: Mi kell a nőnek? – Nőnapi zenés est. Szórakoztató verses összeállítás élő zenével, énekkel, majd pezsgős köszöntéssel. Közreműködők: Temesi Zsolt, Gregorich Bence, Gregorich Márton.

RENDEZVÉNY

SZOMBATHELY

Március 4., szombat 18 óra – Haladás Sportkomplexum VIP terem: Vas megyei lovas bál és díjátadó gála 2023. Program: 18 óra vendégvárás, 19 óra díjátadó gála, 20 óra vacsora, 23 óra tombola. Dresscode: elegáns. Élő zene: Percsák Zenekar. Március 5., vasárnap 7.30– 11.30 óra – Városi Vásárcsarnok, Hunyadi út felőli kiscsarnok: Hacuka közösségi vásár, ahol 40 árus kínál használt, de minőségi női és férfiruhákat, gyerekruhákat, játékokat, könyveket, ékszereket, kiegészítőket, lakásdekorációs kellékeket és minden egyéb hasznos holmit a vásárlóknak.

Március 5., vasárnap 9 óra – Kámoni Arborétum: II. Vasi Zöld Kosár Magbörze. Tervezett program: 9–11 óra magbörze, 11–13 óra Lechner Judit Gyógynövények, fűszerek a biokertben, hasznos társnövények a veteményesben című előadása.

Március 5., vasárnap 9 óra – Szombathely Városi Vásárcsarnok: Bringa Börze. Ha eladná feleslegessé vált kerékpárját, vagy a tavaszra felkészülve vásárolna, látogasson ki mindenképpen március 5-én délelőtt a piacra! Érkezés: legkésőbb 8.30-ig (árusítani 4.45- től már lehet, a 9 órai kezdés a kísérő rendezvényekre vonatkozik). Hozható termék: gyermek- és felnőttkerékpár, roller, tricikli. Kísérő rendezvények: gyermekjárművek kipróbálása az Agora Savaria közreműködésével. Ingyen kipróbálhatják a Lime rollert az érdeklődők. Lesz Bike Safe-regisztráció a közlekedésrendészeti osztály és a bűnmegelőzési osztály dolgozói közreműködésével, és képviselteti magát a közterület-felügyelet is.

Március 6., hétfő 17.30 óra – Agora Savaria Filmszínház: Legyetek szeretettel – Film Boldog Brenner János életéről. Az 1–3. rész vetítése előtt bevezetőt mond Brenner József nagyprépost, Boldog Brenner János testvére. Március 6., hétfő 17.30 óra – Vas Megyei TIT Egyesület: A lepel történelmi életútja 2023- ig. A C14, a pollenek, a lepel kiégése mint tanúbizonyság. A Gyermekkor történetének tarthatatlansága. Miért nem lehet senki próféta a maga hazájában? Miért nincs kereszt a „zsidó asszony szobájában”?! A nikaiai zsinat egyértelmű üzenete. Jézus hiányos megváltói pedigréje.

Március 7., kedd 18 óra – Agora Művelődési és Sportház: Az eltitkolt igazság – Kőhalmi Zoltán önálló estje. Március 8., szerda 19 óra – Agora Savaria Filmszínház: Lépj tovább – Csernus Imre előadása. Március 9., csütörtök 17 óra – MCC Szombathelyi Képzési Központ: Oroszország és Európa című rendezvény. Vendégek: orof. dr. Frank-Luthar Kroll és dr. Heinz Theisen – az MCC Visiting Fellowship Program és a Magyar–Német Intézet vendégelőadói.

LUKÁCSHÁZA

Március 4., szombat 6.30 órától – Lukácsháza, szőlőhegy: Lukácsházi Pincés-Kemencés. Az első disznó 7 órakor sír fel, a böllérek a feldolgozandó alapanyagokat 8.30-ig szállítják a pincés-kemencés helyszínekre. 10 órakor a böllérreggeli zsűrizésére kerül sor a vásártéren, 10.10-től zenél a Borha Banda. A rendezvény hivatalos megnyitóját 11 órakor tartják a rendezvénysátorban, beszédet mond Majthényi László, a Vas Vármegyei Közgyűlés elnöke, majd műsort ad a Derű Néptánccsoport és a Vigyorkák. 11.15-től ismét a Borha Banda lép színpadra. 15 órakor zsűrizik az elkészített ételeket. 16.30-kor Márió, a harmonikás zenél. 17.15-kor eredményhirdetést tartanak, a díjakat átadja és beszédet mond Ágh Péter államtitkár, országgyűlési képviselő. 18 órakor Miki Niki és a Csinibabák lépnek színpadra. Ezt követően tombolasorsolás, majd éjfélig tartó böllérbál következik.

Újra kemencés napok

BORGÁTA

Március 4., szombat 9 óra – polgármesteri hivatal: Petőfi vackora Borgátán. 9 órakor megnyitó. 9.20 órakor Halász Elemér (tanár, Vadkörte Gyümölcsész Baráti Kör) előadása A gyümölcsészet múltja és jelene, gyümölcsfák szaporításának módjai címmel. 10.30 órakor A nagy almáskönyv bemutatása Ambrus Lajos íróval. A rendezvény alatt a Vadkörte Gyümölcsész Baráti Kör tagjai segítenek a gyümölcsfaoltásban. Párhuzamosan a rendezvény alatt: magbörze, palántabörze. A „márciusi ifjakat” kokárdakészítés, Petőfi-kvíz és rajzverseny várja.

SZENTGOTTHÁRD

Március 9., csütörtök 16 óra – Szlovének Háza, konferenciaterem: a „Med Rabo in Muro” című könyvsorozat fennállásának 25. jubileumi ünnepsége és kiállításmegnyitója. A rendezvényen bemutatják a könyvsorozatot, valamint annak nemzetiségi és kulturális jelentőségét, illetve megnyitják a Muraszombati Területi és Tanulmányi Könyvtár által készített kiállítást. A program keretében bemutatják a Rába-vidéki író, publicista és műfordító Mukics Dusán önéletrajzi elbeszélését. Az íróval Franci Just, a könyvsorozat szerkesztője beszélget.

KIÁLLÍTÁS

SZOMBATHELY

Március 4., szombat 15 óra – Savaria Múzeum: Szkíták nyomai a Nyugat-Dunántúlon. Ingyenes előadás és tárlatvezetés. A tematikus tárlatvezetés alapjául Barry Cunliffe The Scythians – Nomad warriors of the steppe című könyve és a múzeum gyűjteményével kapcsolatos publikációk szolgálnak. Előadó: Varga Péter (Cserga). Március 8., szerda 17 óra – Agora Művelődési és Sportház, galéria: Ki a következő? Tíz, rekonstrukción átesett hősies nő vállalta, hogy a kiállításon látható fotókon megmutatja a műtéti hegeit, csodás hennamintákkal. Egy élet – két csoda. 18 olyan, zömmel 40 év alatti nő mutatkozik be, akiknél a terhesség ideje alatt diagnosztizáltak emlőrákot. Akik nemcsak a gyermekeiket mutatják meg, hanem a testüket, sőt, akár a műtéti hegeiket is. Vannak köztük olyan anyukák is, akik azután vágtak bele a gyermekvállalásba, hogy korábban leküzdötték az emlőrákot, ám az ötéves gyógyulási periódus ideje alatt – az onkológussal és a szülészorvossal folyamatosan egyeztetve – abbahagyták a kiújulás veszélyét csökkentő hormontabletták szedését. Ezek az édesanyák óriási rizikót vállaltak azért, hogy gyermekük születhessen, és most a legboldogabb emberek a világon, akik fontosnak érzik, hogy megmutassák: a mellrák legyőzhető! A kiállítás március 31-ig megtekinthető az intézmény nyitvatartási idejében.

KŐSZEG

Március 9., csütörtök 17 óra – Chernel Kálmán Városi Könyvtár, 2. emeleti nagyterem: Chernel nyomában fotókiállítás és díjátadás. Az Írottkő Natúrparkért Egyesület fotópályázatára beérkezett és díjat nyert fotók kiállítása, melyet a Chernel István-emlékévhez kapcsolódóan hirdettek meg. A tárlat április elejéig látogatható.

TÚRA

MAGYARLAK

Március 4., szombat 8 óra – Magyarlaki Közösségi Színtér és Könyvtár: Magyarlak Teljesítménytúrák a Sakura Egyesület szervezésében. Gyalogos teljesítménytúra három távon, kezdőknek és haladóknak.

Kondorfa éke

Fotós: © Szendi Péter

KONDORFA

Március 5., vasárnap 8.30 óra – A Varga Jenő Természetbarát és Sportegyesület szeretettel várja a kedves túratársakat a Rockenbauer Pál 90 emlékév alkalmából szervezett gyalogtúra Kondorfa és Őriszentpéter közötti 13,9 km-es szakaszának teljesítésére. Találkozó Kondorfán, a cél Őriszentpéter. Menetidő: 3 óra 40 perc.