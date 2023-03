Petőfi Sándor születésének 200. évfordulója hívta életre a rendhagyó vasvári programsort. Az Üss a hasadra! Színpad versszínházi előadással készült, a galérián pedig a soproni Handler Nándor Technikum 9. m osztályának tárlata nyílt meg, a képeket Esterházy Péter Petőfi, a légtornász című esszéje ihlette, a diákok témavezetője Mészáros Szabolcs festőművész, tanár volt. Különleges játékra is hívtak a szervezők: felnőttek próbálhatták ki a Petőfi Pegazus társasjátékot, amiből a Pinka P’ART Művésztelep alkotói eddig egy „prototípust” készítettek.

Fotós: © Szendi Péter

- Úgy gondoltuk, hogy a gyerekeket és a kreatívabb felnőtteket is könnyebb megszólítani egy játékkal – mondta el kérdésünkre Rajner Ágota, a SÁNC Kulturális és Turisztikai Egyesület elnöke. Céljuk egyértelmű: szeretnék a Petőfi-kultuszt megfoghatóbbá tenni és a köztudatba a kevésbé ismert Petőfi-történeteket is becsempésznék. Például azt, hogy a költő anyagilag is segítette szüleit vagy hogy Shakespeare-fordításai ugyancsak ismertek. A társasjáték koncepcióját Foky Éva képzőművész találta ki, a grafikát Dolmány Edina készítette, az irodalmi részén pedig dr. Nagy Gábor irodalomtörténész dolgozott, de valamennyi alkotó hozzájárult a kész játékhoz – tudtuk meg.

A társasjáték lényege: a játékosoknak öt kártyapakliban található kérdésekre helyesen válaszolva minél több ihletet és élettapasztalatot kell összegyűjteniük. Az nyer, aki a célban a legtöbbel rendelkezik. A gyerekek számára az Activity mintájára rajzolási, mutogató és körülíró feladatokat találtak ki. A játékot az egyik soproni középiskolában már kipróbálták a diákot, ott sikert ért el. Vas vármegyében április elején Szombathelyen, a Bolyai-iskolában tesztelhetik majd a tanulók a Petőfi Pegazust – mondta el Rajner Ágota.