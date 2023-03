A kerek, kókuszos édesség reklámja óta tudjuk, egy dobozzal a desszertből többet ér minden szónál. Valljuk azt is: tetteink súlya nagyobb a kikiáltott gondolatokénál. Bevallom, mostanáig abba nem gondoltam bele, mi mindent elmondhatunk egy kérdéssel is. Hogy tudat alatt megcsapta-e a Házasság hetének szelleme, vagy csak most ért el éppen e pontra az értelmi fejlődésben, nem tudom, de a minap azt kérte négyéves fiam, meséljünk neki a gyermekkorunkról. Mikor elért a történet a megismerkedésünk pillanatához, megkérdezte, hogy akkor ő hol volt. A gondolatainkban – vágtuk rá, de nem volt elégedett. Ebből azt a következtetést vonta le: – Akkor volt olyan, amikor nem a kezemet fogtátok? Megnyugtattuk: volt, de nem lesz.