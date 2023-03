Ma van Arany János születésnapja. Igaz, nem kerek – de a Petőfi-emlékévben muszáj gondolni Arany Jánosra is. Ők ketten: egy egész. Ha Petőfihez a lobogó tavasz tartozik, akkor Aranyhoz az aranyló ősz, a Margit-sziget fái, az Őszikék, a rezignált fájdalom. Pedig tavasszal született, március 2-án. Öt évvel idősebb Petőfinél, de Petőfinek van joga „költőtárssá” fogadni őt. Ott a János vitéz, itt a Toldi – olyan nyelvi gazdagságban, olyan plasztikusan, hogy arra nincs is szó (talán csak Aranynak van ehhez szava). Petőfi minden tekintetben az események élére állt: ha nem fogadta be a kánon, csinált magának újat. Arany más út, más habitus: a meglévőbe akart betagozódni. „Mint ha pásztortűz ég…” Úgy lobog föl képük: Petőfié, Aranyé, egy keretben.