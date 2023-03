Éppen kérdésre nyitotta volna a száját, hogy akkor ő most mit csináljon, de már kapta is az udvarias instrukciót: nyomjon oda, töltse le, mutassa ide. Most, hogy már okostelefonnal is megválthatjuk utazásunkat, új értelmet nyert a „Jegyeket, bérleteket tessék!” felszólítás. Ritka vendég a városi tömegközlekedésben, de aznap majdnem tele volt a délelőtti járat – tulajdonképpen szereti is ezeket az alkalmakat: megfigyel, elmélázik, kikapcsolódik hazáig. Hamarosan azonban arra lett figyelmes: az utasok alig várják, hogy sorra kerüljenek az ellenőrzésben. Az uraknak ugyanis mindenkihez volt néhány kedves szavuk, poénos megjegyzésük. Ő meg csak arra tudott gondolni: így is lehet. Hol tartana a világ, ha mindenki így végezné a munkáját.