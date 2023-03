Vannak országok – Japán például –, ahol külön ünnep van az öregek megért koráért. Kínában, Indiában is példaértékű, ahogy az idősekhez viszonyulnak, tisztelve az élethossznyi tudást. Nálunk még nem nemzeti ünnep az idősek tiszteletének napja, és az sem általános, hogy az öregek különleges törődést kapnának az utánuk jövő generációktól, de mintha megszaporodtak volna az idősköszöntések, és nem csak a kerek évfordulókon. A közösségi oldalon és lapunkban is látható fotók, mondatok a tanúi, hogy családjuk, város- és faluvezetők keresik fel az életük derekán jócskán túljutott asszonyokat és férfiakat, akik élik a hétköznapjaikat szemmel láthatóan jó egészségben. Talán jut idő arra is, hogy kérdezzék, kérdezzük őket. Többet tudnak, mint gondolnánk.