Higgyünk a bábokban, a bábok ősi erejében – ajánlja az idei bábszínházi világnapra szóló üzenet. Húsz éve ünnepeljük március 21-én a bábszínház világnapját. Ha tavasz, akkor ébredés, akkor élet, akkor minden megmozdul, ami addig mozdulatlanságba dermedt – és mi más volna a báb lényege, ha nem ez? Lassan talán megtanuljuk azt is, hogy a báb tényleg nem életkor, hanem műfaj; elég a szombathelyi Mesebolt és a WS Színház közös felnőttbemutatójára gondolnunk: Szólít a szörny. A báb/színház akkor segíthet, amikor szólít, és szembe kell néznünk vele. De a szembenézésre alkalmas akár A kisgömböc is, már telt házas a vasárnapi Mesebolt-matiné. Hiszünk a bábokban ezek szerint. Most már csak egy igazi bábszínházépület kéne.