Ha az isteni gondviselés is úgy akarja, termékeny napok, hónapok állnak előttünk. A katolikus egyház március 25-én ünnepli Gyümölcsoltó Boldogasszony napját, Jézus fogantatásának és születése hírüladásának főünnepét. A vallási ünnep fogantatása motívumára hagyomány is épült: a gazdák úgy tartják, ha ezen a napon végzik el a gyümölcsoltást, akkor a növény megmarad és jó termést hoz. A néphagyomány ugyancsak e naptól reméli, hogy a fecskék hazatérnek. Gyümölcsoltó Boldogasszony napján érkezik el a tavaszi munkák ideje, amikor is a gazdák üdvözölhetik az első fecskéket – tartja a mondás. Ha a fecskék nem is, de a gólyák már több településre megérkeztek vármegyénkbe is, végérvényesen meghozva számunkra a tavaszt.