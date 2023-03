Az „elaludtunk” kiáltás olyan hangerővel szakadt ki belőle, hogy talán még a szomszédok is hallották. Ismét sutba dobhatta a biológiai óráját, ami egyébként oly pontosan keltette fel minden reggel, hogy legtöbbször szinte csak a biztonság kedvéért állította be a telefonos ébresztőt. El is szokott tőle… Valószínűleg félálomban könnyed mozdulattal kinyomta, ne zavarja már a békés szunyókálásában. A belső vekker most is pontosan jelzett, kár, hogy a téli időszámítás szerint… Azt nem lehet egyik pillanatról a másikra átállítani, „leemelni”, a mutatókat előtekerni, majd visszatenni a helyére. Szakértők azt mondják: egy hétbe telik hozzászokni az „új” rendhez. Addig marad a kijózanító elaludtunk élmény, vagy a négy vekker a szoba négy sarkában.